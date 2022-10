Uueks Briti tooride juhiks saab kandideerida maksimaalselt kolm inimest

Briti konservatiividel on aega kuni esmaspäeva kella kaheni kohaliku aja järgi, et nomineerida kedagi Briti tooride juhi kohale.

Selleks, et nomineeritud isikust saaks juhikandidaat vajab ta 100 Briti Konservatiivse erakonna parlamendiliikme nominatsiooni, teatas BBC.

Briti tooridel on Ühendkuningriigi parlamendi alamkojas (House of Commons) 357 kohta. Kokku on Briti parlamendis 650 kohta.

Tooride parlamendiesinduse suurust arvestades tähendab 100 liikme suurune lävend, et maksimaalselt saab kandideerida kolm inimest tooride juhiks.

Juhul kui ainult üks kandidaat saab vajalikud toetusallkirjad, siis saab sellest isikust automaatselt tooride juht ning seejärel Briti peaminister, vahendas BBC.

Juhikandidaatide selgudes hääletavad nende üle Briti Konservatiivse erakonna parlamendiliikmed. Juhul kui kandidaate jääb mängu rohkem kui kaks, siis toimub viimane hääletusvoor digitaalselt tooride erakonna kogu liikmeskonna seas.

Konservatiivide juhi valimiste reegleid selgitasid Briti ajakirjanikele juhivalimistega tegelevad parlamendiliikmed Graham Brady ja Jake Berry.

Brady on olulise tooride 1922 komisjoni juht ning Berry on ametlikult Briti Konservatiivse erakonna peasekretär (Chairman of the Conservative Party).

BBC poliitikakorrespondendi Jonathan Blake hinnangul on tooride juhi valimise reeglid pandud paika selliselt, et välistada hääletuse jõudmine erakonna liikmeskonna sekka.

Konservatiivse erakonna juhivalimistega tegelev 1922 komisjon on seadnud eesmärgiks valida erakonnale uus juht 28. oktoobriks.

Ühendkuningriigi praegune peaminister Liz Truss astus neljapäeval tagasi peale poliitilist kriisi ning on lubanud ametis püsida kuniks valitakse uus tooride juht.