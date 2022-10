Laupäeval tuleb kuni 10 kraadi sooja

Öö vastu laupäeva tuleb pilves selgimistega. Hommikuks pilvisus hõreneb. Kohati tibutab vihma ja on udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Sooja on 0 kuni +5, rannikul kuni kaheksa kraadi.

Hommikul on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Kagutuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kuni +3, saartel kuni kaheksa kraadi.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega ja sajuta. Õhtuks on saartel siiski vihma oodata. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 10 kraadi.

Järgneval neljal päeval on valdavalt pilves selgimistega ilm. Kui pühapäeval sajab kohati vihma, siis esmaspäev ja teisipäev tulevad peamiselt sajuta. Samas kolmapäeval on taas vihma ja paiguti ka lörtsi oodata.

Ilmad jahenevad. Pühapäeval on sooja veel keskmiselt üheksa kraadi, uue nädala alguses vaid keskmiselt kuus kraadi. Kõige külmem öö ootab meid ees teisipäeval, mil temperatuur võib kohati lausa -5 kraadini langeda. Rannikul püsib temperatuur ka öösiti plusspoolel.