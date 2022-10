Reinsalu: riigid peavad Ukrainale relvade andmise kõhklusest üle saama

Reinsalu kohtus kolmapäeval Brüsselis NATO peasektäri Jens Stoltenbergiga. Kohtumisel räägiti Ukraina abistamisest ning liitlasvägede kohaloleku tugevdamisest Balti riikides.

Reinsalu sõnul ei vasta see tõele, et osal NATO riikidest ei ole enam laskemoona, mida Ukrainale saata.

"Sõjatööstust on tegelikult käivitatud juba sügisest ka Ameerikas täiendava laskemoona tegemiseks. Üks müüt, mida mitmed riigid, kes on võib-olla häbelikud täiendavaks relvaabiks, ütlevad, et meil on kõik laod otsas, me vajame enda julgeolekuks. Tegelikult see nii ei ole. See on poliitiline kõhklus ja sellest kõhklusest tuleb üle saada, sest Venemaa viib läbi genotsiidi Ukrainas," rääkis Reinsalu.