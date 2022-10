Analüüsi kohaselt ei pruugi intressimäärade tõstmine peatada hinnatõusu

Neljapäeval peaks Euroopa Keskpank tõstma intressimäärasid, et vähendada eurotsoonis inflatsiooni. Samas näitab üks hiljutine Saksa majandusanalüüs, et intressimäärade tõstmine ei mõjuta seekord inflatsiooni tuumpõhjust – kallist energiakandjate hinda.

Euroopa Keskpank tõstab suure tõenäosusega neljapäeval intressimäärasid, et võidelda eurotsoonis kasvanud inflatsiooni vastu. Sama on otsustanud teha ka mitmed teised keskpangad.

Klassikalise lähenemise kohaselt peaks intressimäärade tõstmine suunama inimesi rohkem raha säästma ja vähem tarbima, mis peaks koosmõjus hinnad alla tooma.

Siiski töötab selline lähenemine ainult nõudlusest tingitud inflatsiooni korral, toovad mitmed majandusteadlased välja Saksa rahvusringhäälingu portaalile Tagesschau.

Praegune hinnatõus tuleneb aga pakkumisepoolsest hinnatõusust.

Saksa majandusinstituudi (Institut der deutschen Wirtschaft) viimase analüüsi kohaselt on üle poole (51,9 protsenti) inflatsiooni arvutamiseks kasutusel olevate toodete hinnast tõusnud pakkumisepoolse hinnakasvu tõttu.

Hinnatõusud on tingitud energiakandjate ja toormaterjalide hinna tõusust ning katkestustest tarneahelates.

Analüüsi autorid Markus Demary ja Jonas Zdrzalek rõhutavad, et Euroopa Keskpangal puudub sellist tüüpi inflatsiooni vastu rohi.

Analüütikute hinnangul on inflatsiooni kasvutempo langenud Euroopas hoopis madalate energiakandjate hindade tõttu. Näiteks on langenud nafta hind ning praegu on Euroopas üsnagi soe sügis ning maagaasi hoidlad on suuresti täidetud.