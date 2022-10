WSJ: Jaapan plaanib USA-lt osta Tomahawki tiibrakette

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Jaapan plaanib USA-lt osta Tomahawki tiibrakette. Ajalehe allikate teatel käivad juba rakettide ostmise üle läbirääkimised.

Tomahawki raketid suurendaksid Jaapani võimekust rünnata piirkondlikke rivaale. Peaminister Fumio Kishida on varem öelnud, et tahab parandada riigi heidutusvõimet. Hiljuti tulistas Põhja-Korea välja raketi, mis lendas üle Jaapani. Hiina kommunistlik partei aga jätkab riigi sõjaväe arendamist, vahendas The Wall Street Journal.

Tokyo plaanib arendada ka kodumaiseid tiibrakette, kuid need jõuavad riigi armee käsutusse alles 2026. aasta keskpaigas. Asjaga kursis inimesed ütlesid, et Jaapan otsib nüüd kiiremat lahendust. Seetõttu tahab riik osta USA-lt Tomahawki rakette.

USA müüb praegu Tomahawki rakette ainult Suurbritanniale. USA võimud on näidanud siiski valmisolekut, et võivad selliseid rakette tarnida ka Jaapanile.

"Olemasolevad USA süsteemid, nagu Tomahawk, on Jaapani jaoks ainus võimalus, kui Tokyo tahab oma võimekust kiiresti parandada," ütles endine Pentagoni ametnik Christopher Johnstone.

Selle aasta alguses teatas Jaapani võimupartei, et Tokyol peab olema õigus rünnata vaenlase sihtmärke, kui need ohustavad riiki. Detsembris plaanib Jaapan avalikustada uue riikliku julgeolekustrateegia.

Tomahawki raketid suudavad lennata kuni 2400 kilomeetri kaugusele. Jaapan suudaks nende rakettidega ohustada Hiina rannikupiirkonda. Pole siiski veel selge, kui kiiresti suudaks USA Jaapanile raketid tarnida.

"Ameerikas on palju suurepäraseid relvi. Nende hankimine võtab aga väga kaua aega," ütles Jaapani endine kaitseminister Itsunori Onodera.