ERR USA-s: Pennsylvania kampaania keskmes on kuritegevus ja majandus

Pooleteise nädala pärast toimuvad USA kongressi vahevalimised. Pennsylvania osariigi äärmiselt tasavägise senatikampaania põhiteemadeks on kuritegevus ja majanduse olukord, kuid arutluse all on ka ühe kandidaadi tervis.

Pennsylvania on üks kuuest osariigist, mille valimistulemused võivad otsustada senati enamuse.

Pennsylvania osariigi valijate jaoks on kuritegevuse kasv ja avalik julgeolek seekordsete vahevalimiste üks põhiteema.

"Kuritegevus on kandunud isegi äärelinna, aga ilmselgelt on see peamiselt koondunud linnapiirkondadesse. Me isegi ei tea, kuidas end täna koju minnes autos või ühistranspordis tunneme," rääkis Pennsylvania valija Simone Jones.

Vabariiklaste senati kandidaat ja tuntud telenägu Mehmet Oz on viimastel kuudel vähendanud vahet demokraadist vastase John Fettermaniga, sest ta keskendus just peamiselt kuritegevusele. Oz on süüdistanud demokraate tegevusetuses ja lubanud toetada julgeolekuorganeid igal võimalikul viisil.

Fettermani sõnul ei ole Ozil valdkonnaga mingit kogemust. "Ta ei ole oma karjääri jooksul üritanud kunagi kuritegevusega tegeleda. Välja arvatud siis, kui ta ilmus Philadelphiasse fotosessioonile," ütles ta.

"Vabariiklased ei tegele kuritegevuse juurtega. Nad ei räägi millestki, mis võiks vähendada palgalõhet, mis tegelikult suurendab vägivaldset kuritegevust," ütles Pennsylvania valija Carolyn Stillwell.

Majanduse olukord on ainukene teema, mis on Pennsylvania elanike jaoks kuritegevusest olulisem. Valijad sooviksid rohkem kuulda kindlatest sammudest, mida hinnatõusu pidurdamiseks kavatsetakse astuda.

"Kes soovib maksta neli dollarit bensiini eest? See peaks olema teema number üks," sõnas valija Rakesh Mehta.

Mehta pole kindel, et demokraatide kandidaat on senaatori tööks valmis. Pool aastat tagasi sai Fetterman insuldi ja tema tervis on muutunud Pennsylvania valimiskampaanias omaette teemaks.