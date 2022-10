FT: roheäri põhjustab EL-i ja USA vahel uusi erimeelsusi

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Joe Bideni administratsiooni välja kuulutatud 370 miljardi dollari suurune inflatsiooni vähendamise seadus (IRA) tekitab erimeelsusi USA ja Euroopa Liidu (EL) vahel. Prantsusmaa kardab, et riigi tööstus kaotab IRA tõttu kaheksa miljardit eurot.

IRA seaduse järgi investeerib USA kliima- ja energiaprogrammidesse üle 370 miljardi dollari. Selle raames muutis USA elektrisõidukite ostmisel 7500 dollari maksusoodustuse saamise nõudeid. Alates 16. augustist kehtib soodustus ainult nendele sõidukitele, mis on kokku pandud Põhja-Ameerikas,

Brüssel tahab, et EL-is toodetud kaupadel oleks sama juurdepääs toetustele, mida USA pakub tööstusharudele IRA raames. "Pariis kardab, et kaotab kaheksa miljardi euro väärtuses investeeringuid, kuna firmad kolivad USA-sse, et kasutada ära sealseid subsiidiume," ütlesid diplomaadid ajalehele Financial Times.

"EL-i riigid leppisid eelmisel nädalal kokku, et Brüssel peab nõudma konkreetsete meetmete kehtestamist," lisasid diplomaadid.

Prantsuse president Emmanuel Macron ja Saksa kantsler Olaf Scholz jõudsid reedel samuti kokkuleppele, et Euroopa peab vastama USA poliitikale, mis julgustab riigi kodanikke ostma Ameerikas valmistatud tooteid, vahendas Financial Times.

Bideni administratsioon proovib parandada suhteid Euroopaga, kuid sellele vaatamata on kaubanduslikud pinged säilinud. Viimaste nädalate jooksul on Prantsusmaa väitnud, et IRA poliitika on protektsionistlik. Prantsusmaal saavad seitsme tuhande euro suurust toetust taotleda kõik elektrisõidukite ostjad, sõltumata auto tootmiskohast.

Prantsusmaal asub kaks suurt autofirmat, Stellantis ja Renault. Mõlemad firmad on investeerinud miljardeid dollareid elektrisõidukite tootmisesse. EL plaanib 2035. aastaks loobuda traditsiooniliste sisepõlemismootoriga autodest.

"Prantsusmaa kutsus komisjoni üles reageerima IRA-le ja töötab ise võimaluste kallal," ütles Prantsuse rahandusministeeriumi allikas.

Võimalikud vastused hõlmavad kaebuse esitamist Maailma kaubandusorganisatsioonile või erandite nõudmist, et EL-i valmistatud tooted saaksid osaleda USA allahindluse skeemis. See erand võimaldaks EL-il hoida ettevõtteid Euroopas.

USA ja EL leppisid eelmisel nädalal kokku IRA töörühma moodustamises. Valge Maja teatel arutab see töörühm EL-i tootjate muresid.

Macron väitis hiljuti, et Euroopa on oma vabakaubanduspoliitikat järgides olnud naiivne.

"Me vajame sarnaseid meetmeid nagu on ameeriklastel. Peame toetama Euroopa tootjaid. On Hiina, mis kaitseb oma tööstust, USA, mis kaitseb oma tööstust, ja siis on Euroopa, kus on avatud uste päev," ütles Macron.

Saksa rahandusminister Christian Lindner ütles siiski, et Euroopa peab hoopis tugevdama oma konkurentsivõimet.

"Peame tugevdama oma konkurentsivõimet. Me ei takista Euroopa ettevõtete USA-sse kolimist karmide sõnadega ja toetustega, vaid luues suurepärased tingimused Euroopasse investeerimiseks," ütles Lindner.