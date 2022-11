Thunberg kritiseeris kapitalismi ja praegust maailmakorda

Rootsi aktivist Greta Thunberg ütles, et kliimamuutustes on süüdi praegune ühiskondlik kord ja kapitalistlik süsteem.

19-aastane Thunberg osales hiljuti oma raamatu esitlusel Londonis. Thunbergi raamatusse on oma panuse andnud üle saja eksperdi. Nende hulgas on füüsikud, insenerid, majandusteadlased, meteoroloogid, matemaatikud, ajaloolased, filosoofid.

"Me ei lähe kunagi tagasi normaalsuse juurde, sest normaalsus oli juba kriis. See, mida me nimetame normaalseks, on äärmuslik süsteem, mis on üles ehitatud inimeste ja planeedi ekspluateerimisele," ütles Thunberg.

Thunberg süüdistas lääneriike veel kolonialismis, imperialismis ja rõhumises. Thunbergi sõnul kasutab praegune süsteem ära nii inimesi kui ka planeeti.

"Kui majanduskasv on meie ainus prioriteet, siis see, mida me praegu kogeme, peaks olema täpselt see, mida me peame ootama," ütles Thunberg.

Thunbergi viimased märkused said ka kriitikat. Kirjanik Michael Schellen kirjutas sotsiaalmeedias, et kapitalismi tõttu pikenes inimeste eluiga.

Thunberg ütles, et ei osale Sharm el-Sheikis toimuval COP27 konverentsil. See toimub novembris ja seal osalevad ka lääneriikide juhid.

"Muidugi on väga sümboolne, et see toimub turismikeskuses, riigis, kus rikutakse inimeste põhiõigusi," märkis Thunberg.