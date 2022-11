Seeder: Mihkelson peaks ennast väliskomisjoni juhi kohalt taandama

Seedri sõnul arutab Isamaa Mihkelsoni küsimust esmaspäevasel fraktsiooni koosolekul ja ka teisipäeval, kui koguneb Isamaa korraline eestseisus.

Seedri sõnul ollakse Isamaas Mihkelsoni küsimuses kriitilised. "Küllap igas erakonnas on eri arvamusi ja inimestel on eri informatsioon: kes on rohkem teemaga kursis ja omab rohkem informatsiooni või kes toetub ainult meedia infokildudele. Meil on vaja olla ühtses inforuumis ja küllap me kujundame siis ka ühise seisukoha. Meil võib olla eri arvamusi, aga üldine hoiak on selline, et ollakse kogu selle loo juures [Marko Mihkelsoni suhtes] kriitilised," rääkis Seeder ERR-ile.

"Me ei tea keegi ju detaile, sest tegemist oli ju kinnise istungiga, aga nii palju kui kellelgi on olnud võimalik informatsiooni saada – Mihkelsoni kommentaarid, inimesed omavahel suhtlevad –, siis ma arvan, et väga paljud Isamaast on seisukohal, et Mihkelsoni enda huvides, tema erakonna huvides, praeguse valitsuskoalitsiooni tervise huvides, tema pere ja laste huvides, oleks olnud see, et ta oleks ennast praegu ise taandanud," ütles Seeder.

"Tähelepanu sellele oleks olnud oluliselt väiksem ja osapooled oleksid selles protsessis vähem kannatanud. Nüüd on see saaga olnud siin meedia keskpunktis, ja on jätkuvalt," lisas Seeder. Ta nentis, et Mihkelsoni teemat kasutatakse ka ära "eri inimeste poolt eri eesmärkidel".

Seedri hinnangul on kriitika Kuku raadio saates Mihkelsoni tsiviilasja materjalidest delikaatseid detaile ette lugenud Kalle Muuli suhtes oht Eesti ajakirjandusvabadusele. "Kas oleks pidanud varjama seda informatsiooni, mida levitatakse? Ma saan aru, et ajakirjandus on vaba sõna eest võidelnud ja veel hiljuti käidi kohut prokuratuuriga, kus oli asi materjalides, mida uurimisorganid ei tahtnud avaldada. Meedia on võidelnud sõnavabaduse ja informatsiooni avaldamise eest ja nüüd me heidame ühele ajakirjanikule ette, et ta teemas, mis on tekitanud ülisuure avaliku huvi, selle informatsiooni avaldab," arutles Seeder. "Ma ütleksin, et see on väga ohtlik tendents Eesti ajakirjanduses," lisas ta.

Seeder taunis ka olukorda, et Eesti meediamajad olid Mihkelsoni tsiviilasjast teadlikud juba aastal 2020, aga avalikkust juhtunust ei informeerinud. "Minule negatiivse üllatusena tuli ka see, et nii pikalt oli korporatiivne vaikimine selle teema ümber. See teeb mulle tõsiselt muret Eesti meedia- ja ajakirjandusmaastikul. Seda kõike oleks tulnud avaldada kohe. Siis oleks ka saanud seda läbimõeldult avaldada koos kommentaaridega nende ajakirjanike poolt. Kui me usume vabasse ajakirjandusse, oleksime saanud seda [teemat] suunata objektiivselt. Aga nüüd on tulnud ta kuidagi ootamatult välja ja sellega osutasid ka kõik need väljaanded, kes otsustasid seda teemat pikka aega varjata, asjaosalistele karuteene," oli Seeder kriitiline.

Peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles neljapäeval, et ehkki Reformierakond toetab Mihkelsoni jätkamist riigikogu väliskomisjoni esimehena, ootab ta ära koalitsioonipartnerite Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna seisukohad. EKRE ja Keskerakond on öelnud, et nad on Mihkelsoni jätkamise vastu.