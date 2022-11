Kallas ootab Mihkelsoni jätkamise otsustamisel Isamaa ja sotside seisukohta

"Vaatame, mis meie koalitsioonipartnerid teevad. Hetkel ei ole selliseid ettepanekuid ja meil endal ei ole seda plaanis teha," ütles Kallas neljapäeval vastuseks ERR-i küsimusele, kas Reformierakond teda riigikogu väliskomisjoni juhi kohalt välja vahetama ei hakka.

Reformierakonna esimees sõnas, et teades juba Mihkelsoni suhtes esitatud süüdistusi, ei kaasanud ta teda valitsusse "riski maandamiseks". Samas rõhutas Kallas, et teemaga tegelenud riigiasutused ei ole leidnud alust menetluse alustamiseks Mihkelson suhtes, keda süüdistati elukaaslase lastest kohatute fotode tegemises.

"Meil on õigusriik ja erinevad institutsioonid, mis tegelevad selliste teemadega. Ja kui nemad ei ole leidnud seal selliseid etteheiteid, et menetlust alustada, siis küsimus on, et kas seda peaks tegema teised, kes ei ole neid pilte näinud või nendega tegelenud. See on väga kurb lugu ja ma arvan, et Marko Mihkelson peab ise otsustama, mida ta sellega täpselt teeb," ütles Kallas.

Väliskomisjoni kuuluvad koalitsioonierakondade liikmed on toetanud Mihkelson jätkamist komisjoni juhina, kuid Isamaa ja SDE ei ole ametlikult oma seisukohta teatanud.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles siiski esmaspäeval Delfile, et tema hinnangul ei peaks Mihkelson väliskomisjoni juhina jätkama.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles laupäeval Lõuna-Eesti Postimehele, et tema hinnangul oleks Mihkelsonil on raske jätkata riigikogu väliskomisjoni esimehena ning kui selline süüdistus tabaks tema erakonna liiget, pakuks ta sellele kohale välja uue inimese.

Sel nädalal riigikogu istungeid ei pea, mistõttu võib väliskomisjoni juhti puudutav otsus tulla alles järgmisel nädalal.

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar ütles BNS-ile, et fraktsioon koguneb esmaspäeval arutama Keskerakonna ettepanekut väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson välja vahetada.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon saatis neljapäeval Reformierakonnale, Isamaale ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale oma seisukoha, et Marko Mihkelson ei peaks jätkama parlamendi väliskomisjoni esimehena ning tegi ettepaneku leida ametikohale uus inimene juba tuleval esmaspäeval.