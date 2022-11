Lagarde ERR-ile: tõstame intresse, kuni inflatsioon langeb kahe protsendini

Lagarde ütles Eesti Pangas peetud euroala rahapoliitika teemalisel loengul, et keskpanga intressimäärade tõstmise otsused saavutavad täieliku mõju alles aasta või kahe jooksul.

Intervjuus "Aktuaalsele kaamerale" ütles ta, et keskpank jätkab hinnakasvu allasurumiseks intressimäärade tõstmist seni, kuni inflatsioon jõuab kahe protsendi piiresse. Kiireid lahendusi oodata ei maksa, ütles Lagarde.

"Me ei too kütuse hinda bensiinijaamades järgmisel nädalal alla. Me ei kõrvalda tarneahelatest järgmise kuu jooksul pudelikaelasid. Meie tegevus võtab aega," sõnas Euroopa Keskpanga president.

ERR-i ajakirjanik Johannes Tralla uuris Lagarde'ilt, miks peab Euroopa Keskpank praegu tõstma intressimäärasid, mis toob kaasa Euroopa pankadevahelise intressimäära ehk euribori kasvu. Viimane omakorda mõjutab tarbijate kodulaenude makseid.

"Kui me ei võitleks inflatsiooni vastu praegu, jääks inflatsioon püsima ja hinnad läheksid aina üles ja üles ja üles. Inimesed ei taha seda. Inimesed tahavad stabiilseid hindu, et teaks, kuhu investeerida, et teaks, kas saad töökoha alles jätta, kas saad kellegi palgata, sest hinnad on stabiilsed. Me peame selle olukorra taastama. Ja muidugi ei ole selleks lihtsat ja sujuvat lahendust. Me peame kasutama tööriistu, mis on kõige kasulikumad. Ja praegu on selleks intressimäärad, mis on kõige olulisem ja efektiivsem tööriist, et inflatsioon alla tuua. See võtab aega," selgitas Lagarde.

Seda, kui kõrgele intressimäärad võivad tõusta, Lagarde ei öelnud.

"Mul on kahju, aga ma ei ütle teile numbrit, sest ma ei tea, mis see määr on. Ma tean, et see peab olema piisav, mis toob inflatsiooni tagasi kahe protsendi peale. Ja see sõltub inflatsiooniprognoosist, majanduslikest oludest, ajalisest lõtkust, mis jääb rahapoliitika muutmise ja selle mõju vahele majanduses. Ma tean, et intressi tuleb tõsta rohkem kui see on täna," ütles ta.