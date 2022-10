Kuue kuu euribor kerkis üle 2,1 protsendi

Kuue kuu euribor, millega on seotud enamik Eestis antud kodulaenudest, tõusis üle 2,1 protsendi.

Aastaid negatiivsena püsinud Euroopa pankadevahelise rahaturu intressimäär euribor jõudis tänavu juunis nulli ja on alates sellest jõudsalt kerkinud.

11. oktoobril tõusis kuue kuu euribor üle kahe protsendi piiri ehk 2,003 protsendini.

Käesoleva töönädala lõpuks tõusis kuue kuu euribor 2,107 protsendini.

Eesti inimestele on kuue kuu euriboril suur mõju seetõttu, et enamik Eestis antud kodulaenudest on sellega seotud ning euribori tõus tähendab seega ka laenumaksete suurenemist.

Eestis on viimase paari aasta keskmine eluasemelaenu suurus 100 000 eurot ja laenu kestus 20–30 aastat. Kui kuue kuu euribor tõuseb ühe protsendipunkti võrra, tähendab see niisuguse laenu puhul igakuise laenumakse suurenemist 55–60 euro võrra.

Kõige kõrgem oli euribor 2008. aasta sügisel, mil intressimäär ulatus 5,4 protsendini.

SEB prognoosis varem, et kuue kuu euribor jõuab ligikaudu 2,1 protsendini käesoleva aasta lõpuks.

Euribor ehk European Interbank Offered Rate on üleeuroopaline pankadevaheline intressimäär, millega laenavad selles kokku leppinud Euroopa pangad üksteisele raha.