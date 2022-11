Reservväelased saavad kuu lõpuni valida endale sobiva väeüksuse

Novembrikuu lõpuni saavad reservväelased valida endale sõjaaja väeüksust. See puudutab neid, kes ei kuulu kiirreageerimis-reservi ning on ajateenistuse läbinud varem.

Kümme tuhat reservisti antakse täienduseks Kaitseliidule maakaitse tugevdamiseks.

Maakaitse suureneb 20 000 inimeseni ehk Kaitseliidu juurde arvatakse umbes 10 000 reservväelast. Sihtgrupiks on need, kes teenisid kaitseväes alates 1996-ndast aastast ega kuulu kiirreageerimisreservi ja kellel polnud sõjaaja ametikohta. Eesti.ee veebikeskkonnas saab igaüks kontrollida oma staatust. Kuu aega on võimalik kaitseväele teada anda, kus nad soovivad arvel olla. Seejärel, detsembris määratakse inimesed sõjaaja allüksuste juurde.

"Novembri lõpus tõenäoliselt saame öelda täpsemad arvud, kui palju inimesed on maakaitses otsustanud oma kohta määratleda," ütles Kaitseliidu peastaabi ülem Eero Rebo. Kaitsevägi tagab ka koolitajad. Järgmise aasta septembris on planeeritud suured reservõppekogunemised, et inimesed saaksid üksteist näha.

Maakaitse on kergejalavägi, mis saab varustuse kaitseväelt, relvastuseks on rootsi automaadid AK4. Näiteks Läänemaa Kaitseliidule tuleb juurde üle 500 reservisti. Sõidukid - maasturid ja mikrobussid - võetakse koormistena.

"Kindlasti lahendab hästi palju ära bussidega isikkoosseisu liigutamine. Kui on materjalide vedusid, siis tuleb ka veoautosid ja muid kasutada. Me oleme esitanud läbi kaitsejõudude peastaabi kaitseressursside ametile taotluse 250 sõidukile," rääkis kaitseliidu Lääne maleva pealik Andres Väli.

Ukrainale sõidukeid viinud Virumaa ettevõtja Raivo Olev ütleb, et sealsed teed eeldavad uusi rehve ja head vedrustust. Meie teed on ka sopasel aastaajal sõidetavamad kui Ukrainas. Kuid Olevil on nõuandeid ka meie maakaitsele masinate suhtes.

"Maastikusuutlikkus ja korralikud rehvid. Eestis tuleb vints rohkemgi mängu, sest Ukrainas paljudes kohtades polegi võimalik vintsida," sõnas Olev. "Öövaatlusseade tekitab olukorra, kus on võimalik täiesti pimedas ilma tuledeta sõita ja korraliku öövaatlusseadmega näed sa 150 meetri kaugusele," lisas Olev.

Sõidukeid on kaitseressursside amet sundkoormanud aastast 2018. Masinaid võib vaja minna koos juhtidega, kui näiteks on vaja teid, kindlustusi või tõkkeid ehitada.