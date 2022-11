Rahanduskomisjon toetas opositsiooni üht riigieelarvesse esitatud muudatust

Keskerakonna fraktsiooni liikme, rahanduskomisjoni aseesimehe Jaak Aabi sõnul sai komisjoni heakskiidu Keskerakonna ettepanek, millega tõusevad riigikogu töötajate palgad, mis on aastaid olnud samal tasemel. See palgatõus ei puuduta riigikogu liikmeid.

"Tegelikult puudutab see riigikogu kantseleid, mis on tõsiselt alarahastaud olnud aastaid ja vastavasuunalisi ettepanekuid on teinud erinevad erakonnad, kes siin on. Suure vaidluse tulemusena vähemalt täna siis enamus toetas seda. Ma loodan, et seda saalis teistpidi ei pöörata," rääkis Aab.

Keskerakond tegi kokku 40 muudatusettepanekut. Need puudutasid erakorralist pensionitõusu, lasteaiaõpetajate palgatõusu ja lisaraha hoolekadereformi rakendamiseks. Need komisjonis toetust ei leidnud.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles, et muudatuste tegemiseks oli kavas võtta raha valitsuse reservfondist.

"Need summad olid päris suured ja kõik olid arvestatud valitsuse reservfondist ja ületasid kordades seda, mis täna valitsuse reservfondis on. Samas on ju enamus reservfondi raha ka kuluartiklite taga, mille jaoks teda vaja on," kommenteeris Kokk.

Riigieelarve peab läbima kolm lugemist ning eelarve teine lugemine on 16. novembril. Pärast seda saavad riigikogu liikmed esitada komisjonile ettepanekud regionaalseteks investeeringuteks ehk katuseraha jagamiseks.

Kokk ütles, et nii tema kui ka komisjon saab iga päev kirju, kus mittetulundusühingud ja organisatsioonid küsivad raha ning ta soovitab pöörduda saadikute poole.

"Ettepaneku summa ei saa olla väiksem kui 5000 eurot ja saab kasvada 1000 euro kaupa. Igal riigikogu liikmel on 30 000 ja 40 000 euro vahel see summa, mida saab jagada. Eks kõik fraktsioonid lepivad omavahel kokku ja on ka neid valdkondi, mida fraktsiooni poolt esitatakse," rääkis Kokk.

Riigieelarve kolmas lugemine on riigikogus detsembris.