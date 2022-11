Pärnumaale kerkivasse tuuleparki tulevad senistest kõrgemad tuulikud

60 miljonit eurot maksva Saarde tuulepargi ehitusega alustati augustis, praegu on käsil teede rajamine ja tuulikute vundamentide ehitamine. Üheksa tuuliku püstitamisega alustatakse tuleva aasta kevadel. Tuulikud tulevad kõrgemad kui siinmail varem nähtud.

Utilitase kontserni juht Priit Koit ütles, et mida kõrgemal on tuuliku gondel, seda tugevam on seal tuul, seega seda stabiilsem on tuul ja seda efektiivsem on tootmine. "Efektiivne tootmine tähendab seda, et ta töötab rohkematel tundidel ja lõppkokkuvõttes on toodetava energia hind võimalikult odav. Torni kõrgus on 155 meetrit, laba pikkus on 75 meetrit," sõnas Koit.

Kuna juba järgmise aasta suvel loodetakse hakata energiat võrku müüma, siis võib küll öelda, et tuuleparkide puhul võtab planeerimine palju aega - vallas alustati sellega 2016. aastal -, aga ehitus käib see-eest kiiresti.

"Ma arvan, et oluline on ka toodangu kogus, mis siit tuleb. See on hinnanguliselt 135 000 mWh elektrit aastat, võrdluseks on see siis 40 000 kodumajapidamise aastane elektritarve," sõnas Koit.

Eestis peab 2030. aastaks olema kogu elektritarbimine kaetud tootmisega taastuvatest allikatest. Utilitas aitab sellele kaasa ka veel Saare-Liivi meretuulepargiga, mis peaks hakkama elektrit tootma 2028. aastast. Saarde tuulepargi ehitajal Verstonil on tuulikute püstitamise kogemust küllaga.

"Me oleme Verstoniga eelmisel perioodil, kui tuulikuid ja tuuleparke kõvasti rajati üle Eesti, päris mitme tuulepargi ehituses osalised olnud. Kuna umbes kümme aastat pole Eestis ühtki tuuleparki ehitatud, siis oleme vahepeal kätt soojas hoidnud mujal. Olime osalised Lätis kõige suurema tuulepargi ehitamisel koos selle sama tellijaga," rääkis Verstoni juhatuse esimees Veiko Veskimäe.