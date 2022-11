Lukas on valmis koolitunnis filmimise seadusega keelama

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas on valmis seadusega keelama koolitundides filmimise või helisalvestiste tegemise, et tagada õpetajate turvatunne.

Minister ei pea õigeks, et klassi paigaldatud kaamerad hakkaksid tunde n-ö enesekaitseks filmima.

"Õpetaja šantažeerimine videoülesvõtteid või igasuguseid nutisalvestusi kasutades on lubamatu. Selle peab välistama, sest see teeb õpetajad ebakindlaks ja õpetajad võivad lahkuda. Me saame teha seda nii seaduse jõul, nii nagu Läti vabariigis on ettevalmistatud, aga kõigepealt vaatame olukorrad üle ja analüüsime õiguskantsleri vastust ühele konkreetsele juhtumile ja teeme vastavalt seisukoha," rääkis Lukas.

"Võib-olla saab seda kooli kodukordadega sätestada, aga ma arvan, et selleks, et pidurdada selliste tendentside arengut ja tagada õpetajatele kindlus, on vaja siin seadusesätet ja seadusega õpetajaid nende töös kaitsta," lisas ta.