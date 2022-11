Madise: kiusu tõendamiseks tunni salvestamine ei pruugi olla õigusvastane

Õiguskantsleri poole pöördus inimene murega, et mitu õpetajat on väidetavalt langenud lapsevanemate kiusamise ohvriks, sest õpilased on salaja salvestanud koolitundi ning lapsevanemad on seda salvestist hiljem "pahatahtlikult õpetaja vastu kasutanud". Pöörduja küsis õiguskantslerilt, kas õpilane tohib tundi salvestada ning kas see on kooskõlas õpetaja ja teiste laste õigustega.

Madise tõdes oma vastuses, et selline olukord võib olla väga häiriv. "Selleks, et koolitundides töörahu saavutada ja vähendada pinget, mida tunni salaja salvestamine õpetajatele põhjustab, võib kool kehtestada oma kodukorras mobiiltelefoni või muu salvestusseadme kasutamise reeglid. Õpilased on kohustatud kooli kodukorda järgima," vastas Madise.

Ta rõhutas ka, et peale reeglite kehtestamise võiks kool mõelda ka sellele, et selgitada õpilastele ja vanematele isikuandmete kaitse põhimõtteid ja reeglite kehtestamise põhjuseid. "Nii saab aidata kaasa üksteist austava suhtluskultuuri omaksvõtule koolis. Kool kui õpetaja tööandja peab hea seisma selle eest, et õpetaja töökeskkond oleks ohutu. Muu hulgas peab tööandja rakendama abinõusid, et ennetada psühhosotsiaalsest ohutegurist tulenevaid tervisekahjustusi," kirjutas Madise.

Samas lisas Madise, et koolitunni salvestamine ei pruugi olla õigusvastane.

"Helisalvestis, millel inimene on tuvastatav, liigitub isikuandmete alla. Kui õpilane kasutab seda salvestist üksnes isiklikul otstarbel ning ei levita ega avalikusta seda lubamatul moel näiteks sotsiaalmeedias, siis isikuandmete kaitse reeglid ei kehti," sõnas Madise viidates isikuandmete kaitse üldmäärusele ja andmekaitse inspektsiooni juhendi 11. punktile.

Isikuandmete kaitse üldmääruse järgi võib teatud juhtudel õigustatud huvi ja vajadus tõendada kiusamist olla kaalukam kui andmesubjektide õigus eraelu puutumatusele.

Madise sõnul näitab kohtupraktika, et inimene võib kasutada salaja tehtud salvestist oma õiguste kaitseks, näiteks kiusamise tõendamiseks.

Eesti haridustöötajate liidu juhatuse esimees Reemo Voltri ütles, et diskussioon, kas kool on avalik ruum või ei ole on käinud pikka aega. "Kui filmimine õpetajat häirib, pole see teretulnud ja kui filmitakse, siis on raske haridust omandada," sõnas Voltri.

Samas möönis Voltri, et kui õiguskantsler kui õiguslikult piiripealsete juhtumitega tegelev institutsioon on teatud juhtudel õpetaja salvestamise õiguspärasust tunnistanud, siis tuleb koolidel sellest hinnangust juhinduda. "Loodan siiski, et need on erandid, kui on vaja tõendada, et õpetaja käitub ebaprofessionaalselt. Me kõik soovime, et koolides oleks õpetajad, kes aitavad õpilastel õppida," lisas Voltri.