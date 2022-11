AKI tunnis salvestamisest: see on erandkorras isiklikuks otstarbeks lubatud

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul võib õpilane teatud juhtudel õpetaja tegevust salvestada, näiteks viitab riigikohtu lahend, et see võib olla vajalik kiusamise kohta tõendite kogumiseks. Küll aga ei tohi sellised salvestused saada avalikuks. Andmekaitse inspektsioon senise regulatsiooni muutmist vajalikuks ei pea.

Ühes koolis päädis pedagoogi ja õpilase vaheline konflikt sellega, et õpetaja küsis õiguskantslerilt selgitust, kas õpilane võib tema juttu salvestada või on tegu ebaseadusliku tegevusega.

"Salaja salvestamine on üldreeglina keelatud ja ebaeetiline. Ja koolis kehtivad nutiseadmete kasutamise kohta oma kodukorra reeglid ja asjal on sügav mõte sees – õpilased peavad saama õppida ja õpetajad peavad saama rahulikult õpetada ja mitte ühelgi õpilasel ei ole õigust ei filmimisega ega heli salvestamisega terroriseerida õpetajaid või ka teisi õpilasi," rääkis Madise.

Õiguskantsler viitab oma vastuses riigikohtu lahendile, mis erandina lubab teha helisalvestusi kiusamise tõendamiseks.

"Aga ka siis ei tohi seda salvestist panna ei Facebooki ega muul viisil kasutada nii, et see teeb õpetajale kahju," ütles Madise.

Andmekaitse inspektsiooni juristi Kadri Levandi sõnul laekub aina rohkem kaebusi salvestamiste kohta. Põhiliselt kaevatakse naabrite peale, aga on olnud ka juhus, kus lapsevanem polnud rahul, et õpetaja filmis tema suitsetavat last.

Juristi sõnul lubab isikuandmete kaitse üldmäärus teha erandkorras salvestusi isiklikuks otstarbeks.

"Õiguslikust olukorrast lähtuvalt ongi see isikliku otstarbe erand ja kui ma seda ei kasuta muul eesmärgil kui ainult isiklikul, siis tegelikult määrus veel ei kohaldu. Ehk siis ta väga tihti taandub eetikaküsimusele," ütles Levand.

Hoolimata nutiseadmete laialdasest levikust ei pea Levand põhjendatuks senise regulatsiooni muutmist. Selle asemel tuleks tema hinnangul pigem tegeleda salvestamise põhjustega.

"See ei ole nii, et kõik õpilased tahavad kõiki õpetajaid kogu aeg filmida. Tegelik probleem on ilmselgelt kuskil mingis konfliktis, mis on jõudnud juba nii kaugele, et mul on vaja hakata võib-olla tõendamise eesmärgil midagi salvestama," rääkis Levand.

"Tegelikult peab ju tunni ajal õpilane tegema tööd ja õpetaja peab tegema tööd ehk õpilast õpetama. Nii et kui ma arvan, et kui need olukorrad tekivad, kus õpilane soovib õpetajat filmida, siis kahjuks on tegemist sellise pedagoogiga, kes ei ole suutnud õpilast tundi kaasata ja tunnis on distsipliini probleemid," kommenteeris Kopli kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults.

Kunstigümnaasiumis istuvad sellistel puhkudel koos maha nii õpilane, õpetaja kui ka keegi kooli juhtkonnast ning õpetajalt küsitakse, kas ta on nõus temast tehtud salvestuse vaatamisega. Kui pedagoog seda ei soovi, siis seda ei tehta.