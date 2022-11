Musk keelas Twitteris kaugtöö tegemise

Sotsiaalmeediaplatvormi Twitter omanik Elon Musk saatis kolmapäeval oma töötajatele kirja ja teatas, et keelab kaugtöö tegemise. Musk teatas, et töötajad peavad nädala jooksul olema vähemalt 40 tundi kontoris.

Musk on Twitteri omanik olnud ainult kaks nädalat, selle aja jooksul on ta vallandanud pooled firma töötajad. Musk vallandas samuti suurema osa Twitteri juhtkonnast. Musk pole rahul ka firma töökultuuriga.

Musk teatas kirjas, et ei toeta kaugtöö tegemist. Twitteris saab nüüd distantsilt tööd teha, kui Musk annab selleks isiklikult nõusoleku, vahendas Bloomberg.

"Ees ootav teekond on raske ja edu saavutamiseks on vaja teha palju tööd. Järgmiste päevade jooksul on absoluutne prioriteet leida üles libakontod ja peatada rämpsposti levik," teatas Musk.

Musk on varem öelnud, et kavatseb platvormil suurendada sõnavabadust, kriitikud kardavad aga, et kontrolli nõrgendamine sisu üle suurendab vihakõne ja valede levikut.

Mitmed suurettevõtted on selliste hirmude tõttu reklaamimise Twitteris ajutiselt peatanud.