Toomi hinnangul kaotab Keskerakond toetust peamiselt EKRE-le

"Ma usun, et Keskerakond on ühiskonna läbilõige ja kui ühiskond on lõhki, siis see ka peegeldub ka Keskerakonnas. Segadus seoses Ukraina sõjaga on üks asi – ma mõtleb praegu vene valijat. Ja teine asi on see, et ehtne protestivalija liikus ilmselt EKRE poole," rääkis Tooma neljapäeval "Vikerhommikus".

Toom tõi ka esile, et praegu on väga suur hulk valijaid, kes ütlevad, et ei tea, kelle poolt hääletaks, venelaste seas on neid isegi 28 protsenti.

Tema sõnul ei saa öelda, et Keskerakond oleks midagi olulist tegemata jäänud, et on toetust kaotanud. "Ma arvan, et see loomulik areng – kõik mis kasvab, ka langeb ja ehk pöördub ka jälle kasvule. Me pingutame selle nimel. Ma ei saa öelda, et oleks tehtud poliitiliselt saatuslikke vigu. Muidugi on selge, et korruptsiooni- ja muud skandaalid ei aita kaasa. Aga see on loomulik areng, mis tuleb üle elada ja sealt targemana välja tulla," rääkis Toom.

Küsimusele, kas erakonna esimehe Jüri Ratse väljavahetamine tooks muutuse, vastas Toom jaataval t.

"Muudaks, aga halvemaks. Jüri Ratas on meeskonnamängija ja hea erakonnajuht, kuigi mitte nii reljeefne. Keskerakond on ee suurim erakond ja seda keeruline koos hoida. See pole võimuvertikaal nagu Putini või Helmetel," rääkis Toom.

Arutledes selle üle, miks protestivalijad on läinud Keskerakonna juurest ära, leidis Toom, et nad on läinud selle poliitilise jõu juurde, mille sõnumid on kõige jõulisemad. Ta tõi näiteks ka USA eelmise presidendi Donald Trumpi, kes suutis enda poolt hääletama tuua inimesed, kes varem polnud valimas käinud.

Toomi sõnul on Eestis tohutu sotsiaalne ebavõrdsus ning euroala suurim inflatsioon, mistõttu pole ka ime, kui inimesed on kurjad.

"Kui elad peost suhu, siis sa ei hääleta Reformierakonna poolt. On poliitikud kes ei tea, kuidas tavalised inimesed elavad," tõdes ta.

Tema hinnangul peaks riigikogu valimiste eel algatama maksudebati, aga seda varjutab Venemaa algatatud sõja tõttu julgeolekuteema.

Toom kritiseeris ka teisi erakondi, mis tema sõnul praeguses olukorras pingeid veelgi suuremaks õhutavad.

Esmalt nimetas ta Isamaad, mis kasutab eestikeelsele haridusele üleminekut oma valimiseelse manifestina. "See see pole absoluutselt tehtav! See, mis seal kirjas on, on absurd!"

Tema hinnangul on selles sisepoliitiliseks võituseks mõeldud punktid, aga need mõjuvad vene kogukonnale.

Kui alguses suutis valitsus eristada oma sõnumeid – on sõja algatanud Putini režiim ja Eesti oma venelased - siis nüüdseks on see kadunud, rääkis Toom.

Ta tõi näite sellest, kuidas Andrus Ansip rääkis jaapanlaste interneerimisest Ameerika Ühendriikidest 1942. aastal.

Kommenteerides EKRE aseesimehe Mart Helme väljaütlemisi, leidis Toom, et Helme piiride kompaja rollis – räägib imelikke asju ja annab sellega teistele oma erakonnakaaslastele võimaluse öelda, et ei me nii ei mõelnud. "Ta avardab seda välja pidevalt oma ütlustega," tõdes Toom.

Samas see, mida eestlastele öeldakse venelaste kohta, ei jõua tihti vene meediasse, kuna see ei suuda kõike üles korjata ega avaldada, lisas Toom.

Keskerakonna ühe liidri kinnitusel ei tea ta Eesti venelaste seas kedagi, kes ei mõistaks Putini agressiooni hukka.