Ida-Viru keskerakondlaste juht kritiseeris Toomi lülitamist piirkonna valimisnimekirja

"Selge, et see meid ei rõõmusta," ütles Kullamägi usutluses ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee, kui temalt Toomi Ida-Virumaal kandideerimise kohta küsiti. "Meie ringkonda tuuakse nüüd kaks varjaagi (teise sellisena peab Kullamägi silmas läänevirulast Kaido Höövelsoni – rus.err.ee). Tekitatakse mulje, et milleks üldse Ida-Virumaa keskerakondlased, kogu nimekirja võiks tuua Tallinnast," lisas ta.

Küsimusele, miks talle Toomi kandideerimine Ida-Virumaal ei meeldi, kui ta ometi tugevdab Keskerakonna sealset nimekirja, vastas Kullamägi: "Ma saan aru, et tulemus on tähtis. Aga minu meelest peaks riigikogu liikmed esindama valijaid, esindama oma piirkonda. Yana Toomi on kaks korda meie ringkonnast riigikokku valitud, aga pärast ta sõitis ära Euroopasse (kui valiti europarlamenti – ERR). Ida-Virumaad pole ta kunagi esindanud, küll aga on esindanud erakonda."

Kullamägi kritiseeris ka Toomi tegevust europarlamendis: "Viimasel ajal Euroopa Parlamendis tegeleb Toom eranditult Vene kodanike küsimustega – nende pensionite, viisaprobleemide ja muuga. Üldiselt kõige sellega, millega peaks tegelema Vene saatkond."

Tunnistades, et Keskerakonna kandidaatide nimekirjas Ida-Virumaal on ka Narva endine linnapea ja kunagine Reformierakonna liige Aleksei Jevgrafov, kritiseeris Kullamägi ka seda otsust: ""Kindlasti on ta nimekirjas. Ka sellise asja oleme kunagi juba läbinud. Ükskord tõi Yana Toom meie nimekirja Martin Repinski, aga nüüd toob Jevgrafovi. Seega ajalugu kordub."

Küsimusele, mispärast Jevgrafov halb kandidaat oleks, vastas Kullamägi: "Ta pole isegi erakonna liige. Eelmistest valimistest möödunud aastate jooksul ei ole ta Keskerakonna jaoks mitte midagi teinud. See on parteitu inimene, kes tuuakse nimekirja, kuna ta on kellegi sõber või tuttav. Ja kellele korraldati töökoht (Jevgrafov töötab eurosaadiku Toomi büroos – rus.err.ee)."

Kullamägi tunnistas ka, et Jevgrafov on soovinud Keskerakonda astuda, kuid tookord teda vastu ei võetud.

Küsimusele, kuidas võiks Keskerakonnal 5. märtsi riigikogu valimistel minna, vastas erakonna Ida-Virumaa piirkonna esimees, et ilmselt halvemini kui varasematel kordadel. 2019. aasta riigikogu valimistel kogus Keskerakond Ida-Virumaal 3,5 kvoodi jagu hääli.

"Võitlus tuleb tõsine. Palju mandaate Keskerakond ei saa, see on selge. Maksimum, mida keskerakondlased võivad loota, on kaks mandaati ringkonnast. Ja tõenäoliselt saavad need [mandaadid] inimesed, kes ei ole Ida-Virumaalt pärit. Üldse võib juhtuda, et riigikogusse ei valita ühtegi Ida-Virumaaga seotud kandidaati. See oleks esimene kord."

Keskerakonna Ida-Virumaa piirkond arutab valimisnimekirja teemasid 15. novembril.

Keskerakond teatas reedel, et erakonna aseesimees, Euroopa Parlamendi liige Toom kandideerib eelolevatel riigikogu valimistel Ida-Virumaal, kuigi varem on Toom ise öelnud, et ei kavatse oma kunagises ringkonnas kandideerida ning sihtis hoopis Tallinna. Keskerakonna Ida-Virumaa esinumber on riigikogu liige Kaido Höövelson, Toomist saab nimekirja teine kandidaat.