Yellen: osa Vene sanktsioone võivad kesta ka peale rahu saavutamist

Ameerika Ühendriikide rahandusminister Janet Yellen kinnitas, et osa USA sanktsioone Venemaale võivad jääda kehtima ka peale seda, kui Vene-Ukraina sõda on lõppenud.

USA majanduslik surve Venemaale võib osutuda pikaajaliseks poliitikaks.

Samal ajal, kui Ukraina relvajõud vabastatavad riigi territooriumit, on osa lääneriikide liidritest hakanud mõtlema, kuidas ja kas üldse on võimalik kõneluste kaudu lõpetada sõda Ukraina ja Venemaa vahel.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas hiljuti, et Ukraina on kindlate eeltingimuste täitmisel valmis kõnelusteks Venemaaga. Üks oluline eeltingimus on Vene vägede lahkumine Ukraina territooriumilt.

USA ametiisikud ning juhtivad poliitikud on kinnitanud, et kõneluste toimumise üle peavad otsustama ukrainlased ise.

Ameerika Ühendriikide rahandusminister Janet Yellen tõi välja, et ükskõik, milline lõplik rahuleping kahe riigi vahel ka ei tuleks, nõuaks see Venemaale kehtestatud sanktsioonide ülevaatamist, vahendas The Wall Street Journal.

Yellen kinnitas lehele, et Venemaa pole siiani väljendanud valmidust pidada kõnelusi Ukrainaga tingimustel, mis oleks Ukraina jaoks vastuvõetavad.

Rahandusminister tõi välja, et lõpliku rahulepinguga peaks tõenäoliselt käsitlema ka Venemaale kehtestatud sanktsioone ja nende kohandamist.

Arvestades toimunut jääksid mõned sanktsioonid samas paika ka peale rahulepingu sõlmimist, rõhutas rahandusminister Yellen.

Yellen: osa Euroopa sanktsioone võivad ohustada maailmamajandust

USA rahandusminister hoiatas lisaks, et Euroopa Liidu sanktsioonid Venemaale ei tohiks olla üles seatud selliselt, et need ohustaks maailmamajandust.

Üks konkreetne meede, kus USA on palunud Euroopa Liidul pehmendada sanktsioone on Vene nafta hinnalae jõustamine.

Nimelt on Euroopa Liit kavatsenud nendel naftatankeritel, mis ei järgi nafta hinnalage, keelustada igasugune ligipääs Euroopa päritolu merendusteenustele kõikide tulevaste naftasaadetiste puhul – olgu tegu Vene või mõne muu riigi naftasaadetisega.

Karmid Euroopa Liidu karistused panid samas USA ametiisikuid muretsema, kuna see võib viia olukorrani, kus nii Euroopas kui ka mujal paiknevad naftatankerid lihtsalt loobuvad Vene nafta tarnimisest, mitte ei tarni seda hinnalae alusel.

The Wall Street Journal rõhutab, et Venemaa vastus neile peale surutud nafta hinnalaele pole veel teada.

Üks võimalik Venemaa samm on enda nafta eksportimise lõpetamine, millel oleks maailmamajandusele negatiivsed tagajärjed.

Vene ametiisikud on väitnud, et nad pole nõus hinnalae alusel teistele riikidele naftat müüma. Samas rõhutas Yellen, et Venemaa ei saa lubada nafta müümise lõpetamist, kuna naftatulud on Venemaa jaoks üliolulised.