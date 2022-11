ERR Donbassis: Hersoni vabastamine pole tekitanud tunnet, et sõda saab läbi

Kuigi Hersoni vabastamine okupatsioonivägedest oli ukrainlaste jaoks suur võit, ei tekitanud see neis tunnet, et sõda oleks läbi saamas ning Donetski oblastis on olukord endiselt väga pingeline, ütles "Välisilma" intervjuus ERR-i korrespondent Anton Aleksejev.

"Hersoni tagasivõtmine on ukrainlaste jaoks suur võit, kuigi ei meil siin ega ukrainlastel ei tekkinud tunnet, et sõda on varsti läbi. Keegi ei julge prognoosida, millal see sõda lõppeb. Selge on, et venelased taganesid Dnepri vasakule kaldale ja tugevdavad oma positsioone, nii et see sõda ei ole absoluutselt läbi," lausus Donbassis viibiv Aleksejev.

Vene üksused, mis olid hõivatud, võivad nüüd liikuda Donbassi ja olla toeks sellele väegrupeeringule, mis püüab vallutada kogu Donetski oblastit, ütles Aleksejev. "Sõda on Donbassis ja olukord on väga pingeline," nentis ta.

Aleksejevi sõnul pole praegu rahukõnelused variandiks ei Kiievile ega Moskvale ning lähiajal neid toimuma kindlasti ei saa.

"Ukraina ei ole praegu valmis läbirääkimisteks, sest eeskätt sõjaline initsiatiiv on Ukraina käes ja sõda on küll raske ja võtab palju ressursse, aga ikkagi näeme, et Venemaa peab taganema. Ikkagi ei ole veel see aeg, et mõlemad osapooled oleksid valmis istuma läbirääkimiste laua taha. Ukraina tingimused, Vene vägede väljaviimine ja reparatsioonide-kompensatsioonide maksmine ei ole ilmselgelt Moskva jaoks vastuvõetavad. Nii et praegu ei tasu loota, et läbirääkimised võiksid alata lähimal ajal," lausus Aleksejev.

Tema sõnul on aga samas toimunud muutus Ukraina elanike seas: isegi need, kes varem kritiseerisid Ukraina võime, on nüüd sama meelt, et Vene vägedest tuleb vabastada kogu Ukraina territoorium ning räägitakse piiridest seisuga 1991. aasta.