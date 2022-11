ERR Ukrainas: Mõkolajivi ja Hersoni oblast püüavad naasta rahuliku elu juurde

Üheksa kuud oli Mõkolajivi ja Hersoni oblasti piir rindejoon. Viimased kaks kuud käisid seal väga tulised lahingud. Praegu demineeritakse torusid, mille kaudu varustati Mõkolajivi linna Dnipro jõe veega.

"Siin on torud ja kaevud. Me peame kontrollima kogu ala ning uurima kaeve, et ei oleks mineeritud. /.../ On vaja siseneda kaevu ja kõik üle vaadata. Samuti tuleb kontrollida ka ümbritsevat territooriumi," rääkis Ukraina sõjaväelane "Habe".

"Demineerida on vaja väga palju. Sapöörid aitavad meid torude demineerimisel, et saaksime kontrollida, ega kuskil ei ole torud katki ja likvideerida võimalikud lekked. Sellel lõigul on torus neli kohta, mille orkid õhkisid. Need me peamegi parandama," rääkis ettevõtte Mõkolajivi Vesi esindaja Vadim.

Kõigepealt püüavad ukrainlased demineerida kriitilisi taristuobjekte. Alles pärast seda saab hakata demineerima elumaju.

"Inimesed, ärge minge aladele, mis on kontrollimata. Kõigepealt peavad tulema sapöörid ja ala demineerima. Külades, kus me oleme käinud, on kõik mineeritud. Olge ettevaatlikud. Hoovides on granaadilõksud ja miinid. Olge väga ettevaatlikud," ütles "Habe".

"Teedel põhimõtteliselt võib sõita. Teelt kõrvale aga ei tasu kalduda, seal võib midagi olla. Äsja sõitis üks auto Pokrovskisse, kaldus natukene teelt kõrvale ja lendas õhku. Sellised asjad võivad juhtuda. Muru sees võib vabalt millelegi peale astuda," rääkis Dmõtro.

Külas nimega Mirne ehk tõlkes Rahumeelne ei jäänud ükski maja terveks. Majade omanikud naasevad, et hinnata olukorda ja aru saada, kas üldse on mõtet seal midagi taastada või tuleb kõik nullist üles ehitada.

"Konkreetselt see maja põles täiesti maha. See tuleb lammutada ja uuesti ehitada. Väliköögile saab uue katuse panna, aga maja taastamine on mõttetu," tõi Dmõtro näite.

Väeosad, mis vabastasid Hersoni linna ja oblasti, saadetakse nüüd teistele rindelõikudele.

"See tank siin osales paljudes rünnakutes. Ta sai tugevalt pihta ja käis remondis. Kolme-nelja nädala eest jõudis ta siia tagasi ning viimasel pealetungil läksime koos jalaväega Hersonini välja," kirjeldas Ukraina sõjaväelane "Tšikatilo".

"Tahaks, et nad (Vene väed) kaoks kogu Ukrainast samamoodi nagu nad kadusid Hersonist. Kõik tahavad koju tagasi, tahavad rahu, tahavad naasta vaba ja normaalse elu juurde. Tahaks, et need raketid ei lendaks siin ja tahaks tagasi oma laste ja lastelaste juurde," ütles Ukraina sõjaväelane "Vaht".