ERR Ukrainas: Bahmuti juures jätkuvad tulised lahingud

Bahmut on praegu üks kuumematest kohtadest Donbassis. Linna ümbruses hoiab oma positsioone Ukraina 58. brigaad, sealhulgas ka brigaadi tankipataljon.

Ukraina sõjaväelased kasutavad seal moderniseeritud tanke T-64.

"Maastikuläbivus on hea, laseb täpselt, aktiivsoomus on hea. Loomulikult oleneb

kõik meeskonnast. Mida paremini masina eest hoolitsed, seda paremini sõidab ja laseb. Meeskonnast sõltub palju, aga masinal pole midagi viga hoolimata sellest, et see mudel pärineb 1960. aastatest," rääkis Ukraina sõjaväelane Kostiantin.

Ukraina on korduvalt palunud läänelt kaasaegsemaid tanke, kuid siiani tulemusteta.

"Meie tankid erinevad natuke lääne omadest. Meie tankidega saab nii varjatud positsioonilt lasta kui ka rünnata. Lääne omad on mõeldud põhiliselt ründamiseks," selgitas Ukraina sõjaväelane Oleksandr.

Kui lastakse varjatud positsioonilt, kust vaenlast ei ole otseselt näha, saadetakse tankikomandörile sihtmärgi koordinaadid. Tule täpsust koordineerib ja kontrollib õhuluure. Seekord tabati vaenlase tanki.

"Vahe vaenlasega on siin maksimaalselt 11 kilomeetrit ja sellel distantsil on tank sama efektiivne kui suurtükk. Sellise vahemaa pealt kukub mürsk 20x20-meetrise ruudu sisse," rääkis Ukraina sõjaväelane "Kõu".

Ukraina armee peamine ülesanne seal on ära hoida Bahmuti ja Soledari langemine vaenlase kätte.

"Natuke on raskemaks läinud. Selles mõttes, et tööd on rohkem," ütles Kostiantin.

"Kui tank saabki otsetabamuse, siis oleneb, millega lasti. 152-millimeetrist mürsku ta vastu ei pea. 122-millimeetrist aga küll, miinipilduja miinid kannatab ära. Käisime äsja tööl, meid lasti miinipildujatest. Otsetabamust ei saanud, kukkusid lihtsalt meie kõrvale. Killud klõbisevad vastu tanki, aga see ei ole eriti õudne. Peamine on korralikult manööverdada, et pihta ei saaks," kirjeldas Kostiantin.

Tööd jätkub seal ka Ukraina õhuväele. Et vältida tabamusi, kasutavad piloodid peibutusrakette.