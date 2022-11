EL-i kaitseministrid lubasid Ukrainale täiendavalt õhutõrjerelvi saata

Kohtumisel räägiti sellest, kuidas Ukrainat paremini aidata. Kuivõrd kohtumise ajal toimus Ukraina vastu massiivne õhurünnak, siis lubasid ka mitmed riigid Kiievile veelgi õhutõrjerelvi saata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on lisa lubanud anda nii Hispaania kui ka Saksamaa, ent sajaprotsendilist õhukaitset Ukraina kohale luua pole võimalik.

"Üks asi on oma varude taastamine ja teine jätkuvalt Ukrainale abi leidmine. Paljudes Euroopa riikides on veel tegelikult vahendeid - ka nõukogudeaegseid vahendeid, mida Ukrainale abiks saata," ütles Pevkur.

"Need riigid tahavad saada kindlust, et kust nad uued asemele saavad. Tegelikult tuleb vaadata ka tööstuse poole ja teiste riikide poole, et kas on võimalik kolmepoolseid leppeid teha. On läbi käinud leppeid, kus on üheks osapooleks ameeriklased ja hollandlased. Ja selliseid kolmepoolseid leppeid otsitakse veel. Kreeka otsib selliseid kokkuleppeid. Need, kellel on, nõukogudeaegset tehnikat, need kindlasti otsivad seda võimalust, et vahetada ümber lääne tehnika vastu ja ukrainlastele neile tuntavamat tehnikat tagasi," sõnas minister.