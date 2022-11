Eesti vabatahtlikud annetavad Ukrainale suures osas sõidukeid

MTÜ Toeta Ukrainat veab Ukrainasse abi 2015. aastast alates. Praeguseks pole Eestis enam kraami, mida ukrainlastel tarvis oleks. Vaja on rahalisi annetusi talvevarustuse, kuulivestide, generaatorite ja sõidukite ostmiseks. Toeta Ukrainat on viinud Ukrainasse kümme autot. MTÜ juhatuse liige Ants Erm ütles, et raha laekub, kui reklaami teha.

Viimati saatis ühing Ukrainasse kiirabiks kohandatud bussi. "Me saime 6800 eurot sihtannetusi ja selle annetuse eest ostsime päris korraliku Renault Trafficu, mis oli kiirabiettevalmistusega. Annetati sinna sisse ka kiirabi raam, mida pakuti müüa 6000 euro eest. Viisime ära. See oli ikka kõva sõna, ma ütleks," rääkis Erm.

Eesti riigi sõjaline abi Ukrainale läheneb 300 miljonile eurole. USA tankitõrjeraketid Javelin ja Rootsi tankitõrjerelvad, 122-millimeetrised haubitsad, automaatpüssid M-14 ja erinev laskemoon on jõudnud Ukrainasse, nagu ka kaks mobiilset välihaiglat, mida finantseeris Saksamaa.

Abi tähtsus on eeskätt Venemaa ambitsiooni pidurdamine meie regioonis ja suurte riikide innustamine sama tegema, ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

"Oluline aspekt on see, et suur osa sellest relvastusest on olnud juba oma eluea lõpupoole peal. Järgnevatel aastatel oleks mõned raketid oma kasutusea lõppu jõudnud. /.../ Lõviosa sellest rahast me saame liitlaste käest Euroopa Liidust ja mujalt tagasi. Oleme täna juba saanud: rahu rahastust ligi 150 miljonit eurot ning näiteks välihaiglate taastamist Eestile rahastab Saksamaa," selgitas Salm.

Vabatahtlike annetajate panuses moodustavad suure osa maasturid ja ka kiirabid. Välisministeerium koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning transpordiametiga saadab Ukrainasse 27 liinibussi, päästeamet on saatnud Ukrainasse välilaagri koos varustusega.