Xi tahab end maailmaareenil rohkem kehtestada ja parandab läänega suhteid

Viimaste nädalate jooksul on Xi märku andnud, et Peking proovib end üha rohkem Moskvast distantseerida. Viimane signaal saabus G20 tippkohtumisel, mis toimus Balil. Hiina kirjutas alla ühisavaldusele, milles teatati, et enamik G20 liikmeid mõistab Ukraina sõja hukka, vahendas Bloomberg.

"Venemaa president on oma poliitikaga maailmas üksi ja tal pole tugevat partnerit," ütles kolmapäeval Saksamaa kantsler Olaf Scholz. Kantsler külastas Novembri alguses ka Hiinat.

Xi kohtus esmaspäeval USA presidendi Joe Bideniga. Kõnelustel väljendas Xi oma vastuseisu tuumarelvade kasutamisele.

Xi kohtus Balil veel Lõuna-Korea, Austraalia ja Prantsusmaa liidritega. Neljapäeval peaks Xi kohtuma ka Jaapani peaministri Fumio Kishidaga.

"Hiina on tuumarelva kasutamise mis tahes kujul alati kindlalt hukka mõistnud. President Xi Jinping on selles alati selge olnud, ta nõuab rahu ja konflikti lõpetamist," väitis kolmapäeval Prantsuse president Emmanuel Macron.

"Peking tahab näidata, et nad tahavad USA-ga stabiilsemaid suhteid. Kõik see on signaaliks läänele, et ta kaugeneb Putinist," ütles Singapuris asuva Nanyangi tehnikaülikooli teadur Raffaello Pantucci.

Pekingi jaoks jääb Moskva siiski edasi väärtuslikuks partneriks ja Hiina keeldub endiselt sõda avalikult hukka mõistmast. Hiina välisminister Wang Yi oli ainuke diplomaat, kes kohtus ametlikult Venemaa välisministriga.

Lääneriigid proovivad praegu Venemaad isoleerida, kuna Vladimir Putin alustas Ukrainas sõjalist tegevust.

"Riigimees peab mõtlema ja teadma, kuhu oma riiki edasi juhtida. Ta peaks ka mõtlema ja teadma, kuidas teiste riikide ja laiema maailmaga läbi saada," ütles hiljuti Xi.