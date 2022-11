Kohus: kolm meest mõisteti MH17 lennu alla tulistamises süüdi, üks õigeks

Hollandis süüdistatud neli meest kohtu ette ei astunud, kuna keeldusid kaks ja pool aastat kestnud kohtuprotsessil osalemast.

2014. aasta 17. juulil Amsterdamist Kuala Lumpuri poole teel olnud lennukit tabas Venemaal valmistatud õhutõrjesüsteemi Buk õhutõrjerakett kui lennuk ületas Ida-Ukrainas Venemaa toetatud separatistide kontrollitud territooriumi.

Hollandi kohus jõudis järeldusele, et Mh17 tulistati alla Vene õhutõrjesüsteemiga, teatas kohtunik Hendrik Steenhuis.

Kohus kinnitas, et niinimetatud Donetski rahvavabariigi relvajõud olid koordineeritud Vene Föderatsiooni poolt, kes sealseid üksuseid rahastas ja relvastas.

Samuti tegutsesid Ida-Ukrainas ka Vene Föderatsiooni enda üksused.

"Venemaa kontrollis täiel määral Donetski rahvavabariiki," kinnitati kohtuotsuse ettelugemisel.

Kõik 298 pardal viibinut, sh 80 alaealist ning 15 meeskonnaliiget, said surma.

Moskva eitab süüd ning süüdistab lennuki alla tulistamises Ukrainat.

Peale esialgset Hollandi juhitud juurdlust jõuti juba 2018. aastal järeldusele, et lennuki alla tulistamises oli süüdi Vene üksus ning nii Austraalia kui ka Madalmaad pidasid seetõttu lennuki alla tulistamises süüdlaseks Venemaad.

Juurdluses osalesid peale Madalmaade ka Ukraina, Malaisia, Austraalia ja Belgia.

Üle poole hukkunutest olid Hollandi kodanikud.

Lennuki alla tulistamises süüdistati Vene kodanikke Igor Girkinit, Sergei Dubinskit, Oleg Pulatovit ja ukrainlast Leonid Hartšenkot.

Kohtu otsuse kohaselt mõisteti kolm meest süüdi mõrvas. Pulatov mõisteti õigeks. Süüdi mõistetutest kaks töötasid Vene luures ning üks oli Ukraina separatist.

Kohtuotsuse kohaselt tuleb kompensatsioonina välja maksta vähemalt 16 miljonit eurot.

Süüdistatud mehed viibivad tõenäoliselt Venemaal või Venemaa poolt kontrollitud territooriumil ning Venemaa ei anna neid välja.

Igor Girkin on tuntud Vene rahvuslane, kes on osalenud mitmetes Venemaaga seotud sõjalistes konfliktides.

Pealtkuulatud telefonikõnedest on selgunud, et mehed uskusid sihtivad Ukraina hävituslennukit.

Hollandi kohtu hinnangul ei vähenda meeste süüd asjaolu, et tsiviillennuk tulistati alla tahtmatult.

Samuti rõhutati kohtus, et kuna nn separatistid polnud ka õiguslikus tähenduses sõdurid, siis ei olnud neil ka õigust tulistada alla Ukraina sõjalennukeid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnustas Hollandi kohtu otsust. Zelenski sõnul on oluline, et vastutusele võetakse ka need, kelle otsuste tõttu sellised kuriteod võimalikuks said.

Karistamatuse tunne viib uute kuritegudeni, sõnas Zelenski sotsiaalmeedias.

Important court decision in The Hague. First sentences for the perpetrators of #MH17 downing. Holding to account masterminds is crucial too, as the feeling of impunity leads to new crimes. We must dispel this illusion. Punishment for all RF's atrocities then & now is inevitable.