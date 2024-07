Möödus 10 aastat MH17 allatulistamisest Ukraina kohal

Harkivi lähedal Hrabove küla juurde kukkunud lennuki alla tulistanud sõdurid tahtsid tegelikult pihta saada Ukraina sõjaväe transpordilennukile. Venemaa väidab järjekindlalt, et lennuki lasid alla Ukraina separatistid. Hollandi kohtul on aga kindlaid tõendeid, et tegu oli Venemaa enda sõduritega ning käsu BUK raketisüsteemi kasutada andis režiimi liider Vladimir Putin isiklikult.

"Meil on tugevad tõendid, et otsuse langetas Putin isiklikult, kuid me ei saa teda siia süüpinki tuua, sest praegu on Putin endiselt riigipea. Ta on riigipea, tal on puutumatus. Alles siis, kui ta enam riigipea ei ole, saame me vaadata, mis edasi saab," ütles Hollandi prokurör Digna van Boetzelar.

Üks kohtuasi on lõppenud tagajärjetult, kuid algatatud on kaks uut.

Peamiselt said surma hollandlased ja austraallased, mistõttu on katastroof mõlemas riigis Venemaa vastast skepsist tugevdanud. Ka Hollandi endine peaminister ja tulevane NATO peasekretär Mark Rutte on öelnud, et palju hollandlastest ohvreid nõudnud allatulistamise tõttu teab ta, mida Venemaalt oodata.

Katastroofi tagajärgi likvideerinud või seda pealt näinud ukrainlaste hinnangul oli reisilennuki allatulistamine esimene märk sellest, mis Venemaa agressioonisõjas juhtuma hakkab.

"See oli sõjas Venemaaga üks esimesi kordi, kus nii palju inimesi korraga tapeti," sõnas katastroofipaigas päästja olnud Anatoli Torjanek.

"Kas teate, on väga valus vaadata, kuidas süütud inimesed surevad, kellel selle kõigega üldse mingit pistmist ei ole. Täpselt seesama juhtub ka just praegu. Me tahame ainult elada. Miks me ei saa lihtsalt ärgata üles ja nautida päikest ja taevast, nautida elu? See on rohkem väärt kui raha ja võim," ütles lennuki allakukkumist pealt näinud Natalja Petrova.

Hukkunute omaste sõnul on õigluse jaluleseadmiseks vähe lootust, kuni Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu veel kestab.