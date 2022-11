Ungari on jõudmas Euroopa Komisjoniga taasterahastu saamises kokkuleppele

Ungari on jõudmas kokkuleppele Euroopa Komisjoniga, et saada ligipääs 5,8 miljardi euro suurusele taasterahastule.

Komisjon peatas raha väljamakse septembris viitega Ungari õigusriigi põhimõtete probleemidele ning andis reformide tegemiseks aega käesoleva nädala laupäevani.

Selle aja jooksul on Budapest blokeerinud mitmeid Euroopa Liidu teisi algatusi. Näiteks pole riik nõus toetama 18 miljardi euro suurust ühislaenu Ukrainale finantsabi andmiseks.

Väljaande Politico andmetel kiidab Euroopa Komisjon Ungari reformid heaks ülejärgmisel nädalal ning lõplikult kinnitavad Euroopa Liidu riigid otsuse ära 6. detsembril.

"Olen väga optimistlik, sest lõpuks istusime ühise laua taha. Olid väga konstruktiivsed ja professionaalsed tingimused ning ettepanekud, kuidas lahendada mured, mille Euroopa Komisjon tõstatas. Me ei räägi siin poliitilistest või ideoloogilistest seisukohtadest, vaid teatud institutsioonidest ja meetmetest, kus me saame läbipaistvust ja efektiivsust tõsta. See oli väga professionaalne ja objektiivne vestlus Euroopa Komisjoni ja Ungari ametnike vahel. Asi pole õigusriigi põhimõtetes, vaid väga rangelt rahanduses ja läbipaistvuses, kus saime olla kogu protsessi vältel partnerid," rääkis Ungari justiitsminister Judit Varga.