RIA soovitab Tiktokki kasutada eraldi nutiseadmes

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Chris Wray ütles eelmisel nädalal, et ülipopulaarne nutirakendus Tiktok on ohuks USA riiklikule julgeolekule. Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ekspert ütleb, et kui tõesti töökoht eeldab Tiktoki kasutamist, peaks seda tegema eraldi nutiseadmest.

FBI juht Wray selgitas eelmisel nädalal, et Hiina valitsus võib kasutada videojagamisplatvormi Tiktok miljonite kasutajate andmete kogumiseks või kontrollida soovitusalgoritmi, mida saab siis kasutada inimeste mõjutamiseks. Ka Helsingin Sanomat kirjeldas augustis, kuidas Tiktoki rakendusega kaasneb sisseehitatud veebilehitseja, mis Apple'i Iphone telefonides jälgib telefoni kasutaja iga klikki ja nupuvajutust.

Riigi Infosüsteemi Amet keelas oma töötajatel töötelefonides Tiktoki kasutamise juba kaks aastat tagasi. Kui amet Tiktoki kasutamise oma töötelefonides keelas, teavitati sellest otsusest ka teiste riigiametite ja ministeeriumite IT-osakondi. Kellelegi rakenduse kasutamist otseselt keelata infosüsteemi amet aga ei saa.

"Tavainimestele ja teistele riigiasutustele oleme oma kaalutluskohast ja põhjendustest avalikult rääkinud. Juhul kui Tiktokki ikkagi mingisugusel põhjusel on vaja kasutada ja mõned riigiasutused oma tööst tulenevalt ka peavad kasutama, siis on meie soovitus olnud väga selge, et selleks peaks olema eraldi nutiseade, mida kasutataksegi siis Tiktokiga kommunikeerimiseks," rääkis RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna juhataja Tõnu Tammer.

"Mis puudutab nüüd laiemat avalikkust, siis Eestis ei ole kedagi peale kohtu, kes saaks ühe või teise rakenduse paluda mõnest tootjapoest eemaldada," lisas Tammer.

Tammeri sõnul on rakenduse puhul problemaatiline see, et rakenduse andmeid hoitakse väljaspool Euroopa Liitu, kus nendele saavad ligi töötajad ka näiteks Hiinas.

"Siin ei ole küsimus üksnes Tiktokis, vaid küsimus on laiemalt Hiina õigusruumis ja sealt lähtuvatest kaasaegsetest teenustest. Tiktok on lihtsalt üks näide," märkis Tammer ja selgitas: "Hiina õigusruumis on juba alates 2017. aastast nn luureseadus, mille alusel on kõikidel, nii Hiina kodanikel kui ettevõtetel, kohustus teha riigiga koostööd. Neil on kohustus jagada andmeid, kui riik seda küsib. Nii nagu ka Ameerika kolleegid välja tõid, on platvormi abil võimalik kasutajaid suunata vaatama sisu, mida kasutaja tavaolukorras kunagi ehk ei näeks."

RIA paneb inimestele südamele, et need enne nutirakenduste allalaadimist uuriksid, milliseid õiguseid see rakendus küsib, et tööd teha. Kui näiteks taskulambirakendus küsib ikka ligipääsu kontaktidele või piltidele, siis ei tasu sellist rakendust oma telefoni laadida.