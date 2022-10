Eesti saatis Pentus-Rosimannuse EL-i menetlusse juba päev pärast valitsuse otsust

"Teavitasime [rahandusministrit asendanud maaeluminister] Urmas Kruuse kirjaga Eesti alalist esindust Euroopa Liidu juures valitsuse otsusest 9. septembril. 12. septembril esitas alaline esindus kandidaadi nõukogu sekretariaadile," ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre teisipäeval ERR-ile.

Vastavalt Euroopa Liidu aluslepingutele esitavad kontrollikoja liikme kandidatuuri liikmesriikide valitsused ja nad nimetab kuueaastaseks ametiajaks, mida saab pikendada, ametisse valitsusi esindav Euroopa Liidu Nõukogu pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist. Parlamendi otsuse aluseks on kandidaadi kuulamine eelarvekontrolli komisjonis.

"Tänaseks on Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaat kandidaadi Euroopa Parlamendile arvamuse saamiseks esitanud," märkis rahandusministeeriumi esindaja. Seda kinnitas ka europarlamendi esindaja.

"Möödunud reede seisuga oli ametlik teade nõukogult saabunud ja kirjalikud küsimused Pentus-Rosimannusele välja saadetud," ütles Euroopa Parlamendi Tallinna-esinduse pressiesindaja Kadi Herkül teisipäeval ERR-ile.

Millal europarlamendi eelarvekontrolli komisjonis Pentus-Rosimannuse kuulamine toimub, ei ole veel teada.

Pärast kuulamist komisjonis peab kandidaadi suhtes hääletama Euroopa Parlamendi täiskogu. Kui parlament kandidaadile oma heakskiidu annab, saab nõukogu kontrollikoja liikme ametisse nimetada.

Kontrollikoja praeguse eestlasest liikme Juhan Partsi (Isamaa) ametiaeg lõppeb 31. detsembril. Isamaa poliitikud on väljendanud teravat kriitikat Pentus-Rosimannuse (Reformierakond) uueks kontrollikoja liikmeks esitamise suhtes.

Prokuratuur on siiski vastanud väidetele, et tema esitamisel võidi rikkuda toiminigupiirangu keeldu, et ei ole tema nimetamisel kuritegu tuvastanud.