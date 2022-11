Krüptoärikatelt annetusi saanud Kaljulaid: kahtlusi tausta osas ei olnud

Keskkriminaalpolitsei ja FBI ühisoperatsiooni käigus pühapäeval kinni peetud krüptoettevõtjad Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko toetasid mõlemad 2019. aastal Kaljulaidi kampaaniat 12 500 euroga.

Kokku kogus Kaljulaid valimiskampaaniaks 95 240 eurot, mis ka sendipealt ära kulus, sellest lõviosa reklaamile.

Kaljulaidi sõnul jõudis ta annetajateni läbi ühiste tuttavate, Eesti ettevõtjate, kes teda kampaanias aitasid. "Toona olid neist ilmunud ka üksikud positiivsed meediakajastused kui edukatest ettevõtjatest ning ka Ida-Virumaa arengusse panustajatest. Mingeid kahtlusi tausta osas küll ei olnud," ütles ta.

Täpsemaid poliitilisi huvisid annetajad Kaljulaidi sõnul ei avaldanud. Ühtlasi märkis Kaljulaid, et ei tea krüptoturust väga palju ja ei ole poliitikas selle valdkonna reguleerimiseks ettepanekuid teinud.

Politsei alustas Turõgini ja Potapenko tegevuse uurimiseks menetlust aasta peale Euroopa Parlamendi valimisi ehk juba 2020. aastal, Kaljulaidi sõnul polnud ta esmaspäevani sellest teadlik.

"Oleme vahetanud mõned e-kirjad viisakusavaldustega. Loomulikult ma nende suhtes algatatud uurimisest midagi ei teadnud, sain selle kohta teada uudistest eile õhtul," ütles ta.

Kaljulaid märkis, et loodab, et annetatud raha pärines siiski seaduslikust ettevõtlustulust. "Paraku on avalikult teadaolevat infot hetkel liiga vähe, et seda lõplikult hinnata. Eks ühel hetkel algab kohtupidamine ja võib-olla selgub siis midagi täpsemini."

Riigikogu valimiste järel Keskerakonnast välja astunud ja 2019. aasta mais üksikkandidaadina europarlamenti kandideerinud Kaljulaid sai 20 640 häält ehk 6,2 protsenti kõigist häältest ja valituks ei osutunud. Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga liitus Kaljulaid 2019. aasta lõpus.

Praegu on Kaljulaid riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees.