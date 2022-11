Mõne valuvaigisti vabamüügist kadumine on apteekritele kauaoodatud samm

Uuest aastast muutuvad kodeiini sisaldavad valuvaigistid retseptiravimiks ning apteekritele on see oodatud samm, sest tegu on tugevat sõltuvust tekitavate ravimitega, mille väärkasutajad on apteekides igapäevased kliendid.

Ravimiameti andmetel on kodeiini sisaldavad valuvaigistid olnud populaarne kaup juba aastaid ning selle taga on sõltuvusprobleemid ja ravimi väärkasutamine. Kodeiin on opioid, mis muutub organismis morfiiniks.

"Ravimiameti poole pöördusid ka sõltuvusprobleemidega kimpus olnud inimeste lähedased ning sõltlased ise, kes palusid abi," ütles ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla.

Apteekrite, arstide ja ravimiameti ühisel nõul jõuti lõpuks otsuseni muuta niisugused ravimid retseptiravimiks.

Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas rääkis ERR-ile, et apteekritele on see probleem hästi teada. Seetõttu on muudatus vajalik ning seda on kaua oodatud.

"On selliseid inimesi, kes tulevad igal hommikul apteeki, ostavad ühe originaali Solpadeine'i, see on 12 tabletti, ja see saab neil iga päev ka otsa. See on väga tugev väärkasutus ja sellest probleemist on ammu räägitud," tõdes ta ja lisas, et apteeker saab küll nõu anda, aga ei tohi ravimit müümast keelduda.

Alamaa-Aas meenutas, et kunagi olid käsimüügis ka kodeiiniga köhasiirupid, mis samal põhjusel retseptiravimiks muudeti.

Kõige tavalisemad kodeiiniga valuvaigistite väärkasutajad on tema hinnangul need, kes kannatavad peavalu all. Nad on ostnud ravimi ja jäänudki seda võtma, kuid paraku on olemas ka ravimitest põhjustatud peavalu, mille puhul valu võib esile kutsuda valuvaigisti võtmata jätmine. Niisugune peavalu võib tekkida ka paratsetamooli või ibuprofeeni pikaajalisel kasutamisel.

"Kui siin juures on ka kodeiin, siis see on sõltuvust tekitav. Sellepärast lähebki see retseptiravimiks, et teatud diagnooside puhul on selle kasutamine küll õigustatud, aga siis lühiajaliselt," selgitas ta.

Seejuures on kodeiiniga ravimite väärkasutajate seas igas vanuses inimesi, kelle mureks võivad olla liigesevalud või ealistest iseärasustest tekkinud valud, mis vajavadki valuvaigistit. Uuest aastast suunatakse nad apteegist perearstile ja seda peab Alamaa-Aas positiivseks, sest osa neist ei ole oma muredega ilmselt seni arsti vaatevälja jõudnudki.

Nüüd saab arst välja selgitada, mis häda pärast ravimit kasutama hakati ning patsienti saab tema kroonilise valuga teisel moel aidata. Väga raskete valude jaoks on olemas ka valuravikabinetid, kuhu perearst saab patsiendi edasi suunata.

Solpadeine'i asemel soovitavad apteekrid paratsetamooli

Neile, kes on seni harjunud hariliku peavaluga apteegist Solpadeine'i või kodeiiniga paratsetamooli ostma, soovitavad apteekrid edaspidi paratsetamooli.

"Seda kasutatakse järjest rohkem valuvaigistiks ja seda just soovitataksegi, kuna tal on kõrval- ja koostoimeid kõige vähem. Aga iga ravimi puhul on oluline õige kasutamine, mitte liiga suures, aga mitte ka liiga väikses annuses," rõhutas Alamaa-Aas. "Kui paratsetamooli liiga suures annuses kasutada, siis on ta maksatoksiline."

Sel põhjusel on osa riike lubanud paratsetamooli müügile toidupoodidesse, selle mõne aja pärast sealt jälle ära korjanud – üleannustamiste hulk on kasvanud.

"Kui patsiendil on tõesti tarvis, et ravimil oleks ka kodeiin sees ja ta pole seda väärkasutanud, vaid vajab korra kuus kaht tabletti, siis saabki perearstiga rääkida ja retsepti välja kirjutada," lisas apteekrite esindaja.

Ravimiamet võttis muudatuse tegemisel eeskujuks teiste riikide kogemuse. Näiteks Austraalias muutusid kõik kodeiini sisaldavad ravimid retseptiravimiks juba 2016. aastal ning pärast seda langes opiaatide või kodeiiniga seotud mürgistuste arv viiekümne protsendi võrra.

Ravimite hulgimüüjate aruannetele tuginedes hindab ravimiamet, et eelmisel aastal tarvitas Eestis paratsetamooli selle lubatud päevases annuses iga päev umbes 15 500 inimest.

Paratsetamooli ja kodeiini kombinatsiooni igapäevaseid kasutajaid oli alla 2800. Kuna arvutus on tehtud päevadoosi põhjal, siis kuritarvitamise puhul võetakse seda suuremas annuses ja tegelik kasutajate arv on selle võrra väiksem.