Eesti Energia: Estlingi rike Eesti elektrihinda ei mõjuta

"Meie hinnangul ei hakka Estlink 1 rike hinda Soomes ega Baltikumisi oluliselt mõjutama, sest hindade ühtlustamiseks peaks piisama Estlink 2 kaablist. Kui Balti riikides on tootmisüksused korrapäraselt töös ning ka Auvere homsest alates käivitub, siis suurt mõju kaablirikkel meie turule ei ole," ütles Eesti Energia turuanalüüsi strateeg Olavi Miller.

"Mõju avaldub siis, kui Baltikumi elektritootmises tekib häireid. Enefit Power on Narva jaamade puhul selle riski maandamiseks kõik korralised hooldused ära teinud, homsest tuleb pärast pikka hooldust turule ka Auvere jaam," lisas Miller.

"Praegusel ajal on meie hübriidelektrijaamades toodetud elekter soodsama hinnaga kui gaasist toodetud elekter, kuid energiakriis näitab meile väga valusalt, et nii Eestisse kui mujale regiooni on juurde vaja tootmisvõimsusi, mis pakuvad taskukohasemat elektrit. See tuleb eelkõige tuule- ja päikeseparkidest, mida Eesti Energia tütarettevõte Enefit Green järjest juurde ehitab. Pikemas perspektiivis vajame hindade allapoole toomiseks ka vähemalt ühte meretuuleparki," rääkis Miller.

Eesti-Soome elektriühendus Estlink 1 koguvõimsusega 350 megavatti lülitus teisipäeval Harku konverterjaamas tekkinud tehnilise vigastuse tõttu välja. Esialgu hindab Elering, et Estlink 1 töö võiks taastuda järgmise nädala pühapäeval.