"Katuserahast" suurima osa andsid erakonnad kirikute toetuseks

Tuleva aasta riigieelarve regionaalsete investeeringute ehk niinimetatud katuserahade nimekirjast leiab rahaeraldisi spordi- ja külaseltsidele, haiguste ennetuseks ja kultuuriürituste korraldamiseks, kuid erakondade lemmikvaldkonnaks on siiski usuühendused.

Erakonnad pidid esitama esmaspäevaks ettepanekud "katuseraha" jagamiseks, kuid tegelikkuses sai kogu nimekiri kokku alles kolmapäeva pärastlõunaks.

Kõigi erakondade eelistatud valdkonnana, kuhu toetusraha suunata, paistis sarnaselt varasematele aastatele silma kirik.

Reformierakonnalt sai 25 000 eurot näiteks EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus, et organiseerida oreli- ja kammermuusikapäevi. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liidu Keila baptistikoguduse MTÜ sai 5000 eurot kiriku hooviala korrastamiseks ning sama koguduste liidu Rakvere Karmeli kogudusele andis erakond 6000 eurot tegevustoetust.

39 000 eurot suunas erakond MTÜ-le Miikaeli Ühendus. EELK Toompea Kaarli kogudusele laekub Reformierakonnalt lasteaed-põhikooli võimla renoveerimiseks 18 000 eurot ja Tartu Maarja kiriku sihtasutusele 17 000 eurot kiriku taastamiseks. Tallinna Toomkooli sihtasutus sai 30 000 eurot tegevustoetust. Erakond suunas toetusi veel mitmele EELK kogudusele.

"Katuseraha" liikus siiski ka teistesse valdkondadesse. 39 000 eurot sai nii sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon kui ka SA Eesti Terviserajad.

Lisaks rajatakse 19 000 euroga madalseiklusrada Elva valla lasteaeda Õnneseen ning 30 000 eurot läheb Räpina vallavalitsusele, et panna kihelkonda metsavendade mälestuskivi.

Isamaa regionaalsetest investeeringutest leiab kirikuga seotud rahaeraldiste seast Tartu Katoliku Hariduskeskuse, mis saab 5000 eurot, nagu ka EELK Hargla kogudus ja kristlikku maailmavaadet edendav MTÜ Miikaeli Ühendus. Sama toetussumma läheb ka Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudusele ja EELK Rakvere Kolmainu kogudusele.

Kohila vallavalitsus saab Isamaalt 12 000 eurot, et teha investeeringuid Kohila baptistikoguduse taristusse, kapitaalremontida EELK Hageri Lambertuse koguduse maja ning soetada õppevahendeid Kohila mõisakoolile.

Suurima summa oma "katuserahast" ehk 20 000 eurot suunab Isamaa spordiklubile Airpark tegevustoetuseks, et teha treeninguid ja võistlusi. 10 000 eurot sai kergejõustikuklubi Kalev-Sillamäe, et tagada mitmekordse Eesti rekordiomaniku Jekaterina Mirotvortseva ettevalmistus tiitlivõistluseks.

10 000 eurot tegevustoetust uurimusteks saab ka MTÜ Baltic Center for Russian Studies.

EKRE rahaeraldistest leiab ohtralt religiooniga seotud asutusi. MTÜ Miikaeli Ühendus saab 20 000 eurot, et sanitaartingimusi parandada ning samuti olmetingimuste parandamiseks läheb 25 000 eurot EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudusele.

EELK Kose Püha Nikolause kogudus saab remondiks 7000 eurot ning EELK Harju-Jaani Ristija Johannese kogudus 8000 eurot. Kiriku katuse restaureerimiseks eraldab EKRE oma "katuserahast" 25 000 eurot Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajate MTÜ-le ning pastoraadi katuse vahetamiseks EELK Puhja kogudusele 18 000 eurot.

10 000 eurot saab Tartu Luterlik Peetri kool Karolini kooli toetuseks ning 9000 eurot MTÜ Pärnu Kristlik Erakool. Veel läheb EKRE toetusraha Jõelähtme Kirikumõisa sihtasutusele, Varbla Püha Urbanuse kogudusele ja veel mitmele kogudusele.

MTÜ Elisha Treeningkeskus saab 15 000 eurot, arendamaks koostööd kristlike koguduste ja organisatsioonide vahel ja edendamaks kodanikuühiskonda.

30 000 eurot saab EKRE-lt MTÜ Ikkagi Inimesed, mis on nende kodulehe andmetel pühendunud koroonavaktsiini raskete kõrvaltoimete all kannatavate inimeste huvide kaitsele. Sama suure summa eraldab erakond MTÜ-le Viikingite Küla tegevustoetuseks. 20 000 eurot saab Eesti Naiste Varjupaikade Liit, MTÜ Meedia Uurimise Keskus saab 15 000 eurot toetust, et meediaväljaannete suundumusi monitoorida ja analüüsida.

Hille Tänavsuu vähiravifondi toetab EKRE 15 000 euroga ning Eesti Vähiliitu 25 000 euroga, et soetada liikuv kompuutertomograaf.

Kõige vähem leiab usuühendusi "katuseraha" nimekirjas sotsiaaldemokraatide toetuste seast. EELK Narva Maarja kogudusele annavad nad 10 000 eurot, MTÜ Tartu Luterlikule Peetri koolile 5000 eurot interaktiivse tahvli soetamiseks, EELK Tartu Ülikooli Jaani kogudusele 5000 eurot ning Tartu Maarja kogudusele 5000 eurot. Ka ajaleht Eesti Kirik saab sotsidelt 5000 eurot.

Lisaks saab 20 000 eurot Rõuge vallavalitsus, et rajada aleviku kahele tänavale vee- ja kanalisatsiooniühendus. Riigivanem August Rei sihtasutus saab 10 000 eurot tegevustoetust, sama suur toetussumma läheb Audentese spordiklubile treeningseadmete soetamiseks.

MTÜ Kallavere Kooli Vilistlased saab 10 000 eurot, et koolihoone lahenduse eskiis koostada, Tallinna linnamuuseumile läheb aga sama suur summa, et Kalamaja muuseum saaks korraldada asumi ajalugu tutvustava näituse.

11 000 eurot läheb sotside "katuserahast" Võru vallale kultuuriasutustesse investeeringute tegemiseks ning 10 000 eurot Põlva spordikeskuse jõusaali remonditöödeks.

Keskerakonna regionaalsetest investeeringutest 35 000 eurot saab SA Püha Miikaeli Kolleegium ruumide renoveerimiseks. MTÜ Püha Jüri Seltsile eraldab erakond aga 5000 eurot.

EELK Püha Vaimu kogudus, Väike-Maarja kogudus ja Tallinna Jaani kogudus saavad samuti 5000 eurot ning Anglokatoliku Kiriku MTÜ 5000 eurot. EELK Põltsamaa Niguliste koguduse remondiks suunab Keskerakond 30 000 eurot.

5000 eurot saavad ka EELK Nõmme Rahu kogudus, Püha Martini kogudus, Koeru kirik, Järva-Jaani kirik, Nõmme Rahu kogudus, Saarde Katariina kogudus ja Oleviste kogudus ning Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste liidu Pärnu Immaanueli Baptistikogudus.

Eesti Apostlik-Õigeusu kirik saab Sindi Jumalailmumise kiriku renoveerimiseks 30 000 eurot ning Vormsi Püha Olavi kogudus tegevustoetuseks 15 000 eurot.

Lisaks suunab Keskerakond 25 000 eurot Kõo jahiseltsi, 13 000 eurot Uus-Varbla jahiseltsile külmhoone investeeringuks, 5000 eurot Kullamaa jahi- ja kalameeste seltsile ning Vana-Varbla jahiseltsile ja 13 000 eurot Uus-Varbla jahiseltsile.

Üürnike liit saab Keskerakonnalt tegevustoetuseks 25 000 eurot ning 10 000 eurot suunab Keskerakond Vene Teatrile tegevustoetuseks. Rahvusvaheline rahvuskultuuride ühenduste liit Lüüra saab 15 000 eurot, Eesti Vähiliit 10 000 eurot ning motosporti arendav MTÜ Kehala 20 000 eurot. 23 000 eurot saab jalgpalliklubi FC Alliance ja 24 000 eurot Tallinna võrkpalliklubi.