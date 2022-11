EL-i riigid ei jõudnud gaasi hinnalae kehtestamises kokkuleppele

Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide energiaministrid kohtuvad tõenäoliselt uuesti 13. detsembril, et arutada Euroopa Komisjoni plaani kehtestada gaasile hinnalagi. Neljapäeval ministrid hinnalae kehtestamise osas kokkuleppele ei jõudnud.

"Ministrid jõudsid neljapäeval mitteametlikule kokkuleppele komisjoni energiapaketi vähem olulistes elementides, kuid ei jõudnud kokkuleppele turu korrektsioonimehhanismi osas," ütlesid neli EL-i diplomaati.

"Komisjoni ettepanekule olid kõige ägedamalt vastu Belgia, Hispaania, Itaalia, Poola ja Kreeka. Riigid andsid mõista, et ei nõustu ametlikult laiema paketiga enne, kui on lahendatud gaasihinna ülempiiri küsimus," ütlesid kaks diplomaati.

Seetõttu korraldatakse uus erakorraline koosolek. Kolme diplomaadi sõnul toimub see 13. detsembril.

Komisjoni pakutud korrektsioonimehhanism käivituks siis, kui gaasi hind on kahe nädala jooksul kõrgem kui 275 eurot megavatt-tunnilt. Samuti peab kümne päeva jooksul TTF-i hind olema 58 eurot kõrgem kui LNG maailmaturu hind.

Sellist olukorda pole aga kunagi turul olnudki. Suvel jõudis TTF-i hind korraks 349 euroni, kuid ületas 275 eurot vähem kui kaks nädalat.

Plaani kritiseerisid mõlemad osapooled. Ülempiiri toetavad riigid leidsid, et seda plaani ei saa kunagi kasutada. Ülempiiri suhtes skeptilised riigid leidsid samas, et see ettepanek võib õõnestada EL-i finantsilist stabiilsust, vahendas Politico.

Ministrid leppisid neljapäeval mitteametlikult kokku, et kiirendavad taastuvenergiaprojektide heakskiitmist. Samuti lepiti kokku, et luuakse uus LNG gaasihinnaindeks.