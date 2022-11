Riik annab jalgpalli sisehallide rajamiseks linnadele lisaraha

"Kiire hinnakasvu tõttu on jalgpallihallid muutunud plaanituga võrreldes oluliselt kallimaks, mis on pannud omavalitsused keerulisse olukorda. Selleks, et alustatu lõpule viia, oleme järgmise aasta eelarves näinud hallidele ette täiendava toetuse," ütles kultuuriminister Piret Hartman.

Kultuuriministeerium on teinud ettepaneku eraldada 2023. aasta kultuurieelarve regionaalsetest investeeringutest jalgpalli- ja võimlemishalli rajamiseks üks miljon eurot lisaraha Kuressaarele, samuti üks miljon eurot lisaraha Paidele. Jalgpallihalli rajamisest loobunud Jõhvi tagastatud poolteist miljonit eurot jagatakse pooleks samal aastal toetust saanud Pärnu ja Rakvere vahel.

"Taotlesime lisavahendeid kõigile juba toetatud omavalitsustele, kuid riigieelarve võimalused on piiratud. Kultuuriministeeriumil on samas selge soov leida ka teistele omavalitsustele täiendavaid vahendeid 2024. aasta riigieelarvest. Toetust saanud omavalitsustel on jätkuvalt kasutada halli rajamiseks juba eraldatud poolteist miljonit eurot või selle jääki. Viimasel kahel aastal toetatud omavalitsustel, kes veel projektidega alustanud pole, on võimalik viia need ellu 2024. aasta lõpuks," lisas kultuuriminister.

2020. aastast on jalgpallihallide rajamiseks eraldatud toetust 12 omavalitsusele, igaühele poolteist miljonit ehk kokku 18 miljonit eurot.

Kultuuriministeerium on alates 2020. aastast toetanud jalgpallihallide rajamist igal aastal kuue miljoni euroga. Tänaseks on jalgpallihallid valminud Haapsalus, Raplas, Tartus ja Viljandis.