Reinsalu sõnul peaksid Euroopa riigid oma kaitsekulutused kahekordistama

Reinsalu ütles intervjuus uudisteagentuurile Reuters, et Eesti plaanib oma kaitsekulutused tõsta kolme protsendini SKP-st.

"Me tahame, et rohkem Euroopa riike kahekordistaks oma kaitsekulutused Ukraina sõja ajal ja peale sõda. Meie enda kaitsekulutused tõusevad kolmele protsendile SKP-st," lausus ta.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles eelmisel nädalal, et alliansi liikmed võivad otsustada tõsta oma kaitsekulutused üle kahe protsendi SKP-st.

Reinsalu sõnul peavad Euroopa Liidu liikmesriigid suurendama ka summasid Ukraina toetamiseks.

"Euroopa Liidu riigid kokku on Ukrainat sõjaliselt toetanud umbes 0,2 protsendi ulatuses SKP-st. Minu hinnangul, kui me jõuaks ühe protsendini SKP-st, avaldaks see sõja käigule väga suurt mõju," lausus Reinsalu.

Reinsalu on visiidil Kiievis koos Läti, Leedu, Islandi, Norra, Soome ja Rootsi välisministriga.

