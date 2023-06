Nauseda hinnangul võiks NATO riigid tõsta kaitsekulud üle kahe protsendi

Nauseda hinnangul võib kaks protsenti jääda küll miinimumiks, aga iga riik, kus see vähegi võimalik, peaks tegelikult kaitsekuludeks rohkem panustama.

"Kui me tahame, et kaitseorganisatsioon säilitaks oma tehnilise võimekuse ja kaitsevõime, saab kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust olla vaid uus "põrand", aluspõhi, millele me ehitame NATO tulevase vägevuse. Leedu näitab teistele NATO riikidele juba eeskuju, kulutades kaitsele 2,5 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Tulevikus tõstame kaitsekulutused kolme protsendini," kõneles Nauseda.