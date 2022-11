ERR Berliinis: sõda on Saksamaal andnud hoogu Hiina-poliitika aruteludele

Venemaa sõda Ukrainas on Saksamaal hoogu andnud ka Hiina-poliitika aruteludele, et mitte korrata Venemaa suhtes tehtud vigu. Kuigi poliitikud räägivad vajadusest Hiina küsimustes suurema valvsuse ja Euroopa-ülese ühtsuse järele, on liidukantsler Olaf Scholz teinud viimased sammud üsna isepäiselt.

Berliin valmistub jõuludeks ja aastavahetuseks ning Saksamaal arutatakse, kuidas vanu vigu tulevikus mitte korrata. Venemaa kallaletung Ukrainale ja energiasõda Euroopas on tõstatanud Berliinis taas teravamalt ka Hiina-teema. Paljud poliitikud ja analüütikud hoiatavad järgmise ohtliku sõltuvuse eest.

Vastuolud Saksamaa Hiina-poliitikas kerkisid eredalt esile mõni nädal tagasi, kui liidukantsler Olaf Scholz andis hoolimata mitme riigiameti ja oma koalitsioonipartnerite vastuseisust Hiina ettevõttele Cosco õiguse osta 25-protsendiline osalus Hamburgi sadama ühes operaatorfirmas. Jutt riskidest on ülepaisutatud, ütlevad sotsiaaldemokraadid.

"Ei ole müüdud olulise infrastruktuuri kinnisvara, tegu on üksnes Hamburgi sadama ühe terminali opereerimisega, milles Hiina ettevõte saab vähemusosaluse. Nii et see on vägagi kontrolli all. Suurem probleem seisneb siin selles, et Euroopa Liit ei ole seni määratlenud reegleid," kommenteeris Saksamaa parlamendi väliskomisjoni liige Nils Schmid (SPD).

"Kantsler Scholz on pärit Hamburgist, ta teab väga hästi kohalikke olusid. See võis viia selleni, et ta võttis vähem arvesse laiemaid strateegilisi väljakutseid, mis sellest tehingust tulenevad," ütles Saksamaa välissuhete nõukogu ekspert Tim Rühlig.

Euroopa vajab ühtseid reegleid ja ka lihtsalt oma tegevuse koordineerimist, et näiteks omavaheline konkurents Hiina kaupadele julgeolekut kahjustama ei hakkaks, leiab Rühlig. Autoritaarse ja jõupositsioonilt asju ajava Hiina ohtu tuleb Saksamaal arvesse võtta.

"Hea uudis on, et meie sisemajanduse kogutoodangust moodustab Hiinaga seotud osa vaid kaks-kolm protsenti. See on märkimisväärne, aga hallatav suurus. Samal ajal on meil kriitilise tähtsusega sõltuvused mitmetes strateegiliselt olulistes sektorites ja tehnoloogiates seoses kriitilise tähtsusega toorainetega," rääkis Rühlig.

Nils Schmid ütles, et Saksamaa kavatseb ajada Euroopa huve arvesse võtvat Hiina-poliitikat. Kas Bundestagi liikmete telefonidest võib aga leida Hiina populaarse Tiktoki rakendust?

"Ma arvan, et see ei ole keelatud, aga mina ei kasuta seda ja seda ka julgeolekukaalutlustel," ütles Schmid.