Iraani kindral: protestide tõttu on hukkunud vähemalt 300 inimest

Iraani kindral tunnistas esmaspäeval, et rahutuste tõttu on hukkunud üle 300 inimese. Inimõigusorganisatsioonide teatel on protestide tõttu saanud surma veel rohkem inimesi.

Iraani inimõiguste aktivistide teatel on rahutuste tõttu tapetud 451 protestijat. Võimud on vahistanud üle 18 000 inimese. Revolutsioonilise kaardiväe kindral Amir Ali Hajizadeh ütles hiljuti, et hukkunud on üle 300 inimese.

Iraanis puhkesid meeleavaldused juba septembris. Meeleavaldused puhkesid peale kurdi päritolu Mahsa Amini hukkumist Iraani kombepolitsei vägivalla tõttu.

Iraani võimud piiravad meedias meeleavalduste kajastamist. Riigimeedia pole teatanud, kui palju inimesi on protestide tõttu surma saanud.

Iraani võimud väidavad, et protestide puhkemises on süüdi võõrvõimud. Hajizadeh kordas ametlikku väidet, et proteste korraldavad Iraani vaenlased. Hajizadehi väitel on nende hulgas lääneriigid ja Saudi Araabia, konkreetseid tõendeid ta ei esitanud. Hajizadeh avaldas oma väited revolutsioonilise kaardiväega seotud väljaandes, vahendas AP.

Protestid toimuvad kogu riigis, meeleavaldajatele avaldavad toetust Iraani kunstnikud, sportlased ja teised avaliku elu tegelased.

Hiljuti avaldas protestijatele toetust ka riigi kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei sugulane Farideh Moradkhani. Ta on kauaaegne aktivist, kelle isa oli abielus Khamenei õega.