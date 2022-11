Saksa roheliste saadik: Saksamaa panus Ukrainale peaks olema veel suurem

Euroopa Liit kuulutas Venemaa terrorismi toetavaks riigiks. Kas Saksamaa parlament peaks tegema samasuguse avalduse?

Me näeme praegu kindlasti Venemaa terrorit tsiviilelanike vastu, aga see ei ole midagi uut. Me oleme seda näinud läbi terve sõja. Venemaa terroriseerib Ukrainat, Venemaa kasutab terrorit relvana, et Ukrainat nõrgestada ja sihtida otse tsiviilelanikke. Me näeme selgelt terroristlikku taktika kasutamist Ukrainas.

Kas Bundestag peaks taolise avalduse tegema?

Ma ei ole kindel sellistes deklaratsioonides, aga me võime kindlasti öelda, et Venemaa kasutab terroristlikke meetodeid, nad on terroristid ja kriminaalid. Seda olen ma juba varem öelnud ja need nimetused on olnud kasutusel ka meie roheliste partei avaldustes.

Rääkides Saksamaa abist Ukrainale, siis oleme me näinud palju kõhklusi. Praegu on see abi kasvanud märkimisväärseks ehk sõjaline abi ulatub juba 1,5 miljardi euroni. Samas ei näe me endiselt Leopard tanke Ukrainasse minemas ja veel mõningast relvastust. Kas nad peaksid sinna minema?

Viimastel kuudel on Saksamaa relvaabi mõttes teinud üsna palju. Mõned asjad, mida me oleme otsustanud saata, näiteks õhukaitse ja Iris-T süsteem, on tõeliselt olulised ja me peame õhukaitses rohkem tegema. Me peame tegema rohkem võimaldamaks Ukrainal oma territooriumi vabastada. Vabastamine tähendab edasi liikumist maal. Vaja on soomukeid ja tanke ja muud sellist. Me peame andma Ukrainale selliseid relvi, sest ainus viis Venemaa sõjakuritegude lõpetamiseks Ukrainas on alade vabastamine. Ja ainus viis tagada rahu Euroopas on teha selgeks, et ei ole võimalik midagi võita võõrastesse riikidesse tungides. Me peame Venemaa Ukrainas peatama. See tähendab Ukrainale kõige andmist, mida neil selleks vaja on.

Kuidas te end selles koalitsioonis tunnete? Näib et roheliste partei soovib pikemate sammudega edasi liikuda ja sotsiaaldemokraadid mitte niivõrd?

Ilmselgelt oleme me selles küsimuses eriarvamusel koalitsioonis. Sellegipoolest on mul hea meel, et me oleme suutnud anda tõeliselt vajalikku sõjalist abi. Mina arvan, et Saksamaa peaks ka siin võtma eestvedaja rolli. Me peaksime eest vedama Ukraina eurointegratsiooni, aga me peaksime tegema rohkem ka relvade küsimuses. Mõne nädala eest tegin ma üleskutse koos kolleegidega roheliste ja liberaalide fraktsioonist, ja see on avatud ka sotsiaaldemokraatidele, suurendada sõjalist abi ja anda seda kvaliteedis, mis vastaks Ukraina vajadustele.

Nii et tankid on teie nimekirjas?

Jaa, kindlasti, need on roheliste nimekirjas ja minu nimekirjas eriti. See kordus kõigis vestlustes Ukrainas, kui ma seal juulis käisin. Me rääkisime peamiselt eurointegratsioonist, korruptsioonivastasest võitlusest ja vabast ajakirjandusest ja muust sellisest. See kõik on väga tähtis, aga igas vestluses kordus mõte, et selleks et Ukraina saaks neid samme Euroopa Liidu suunas astuda on vaja suveräänset ja vaba Ukrainat. See tähendab vabanemist Venemaa invasioonist. Nii et me peame tagama Ukrainale asju, mida neil selleks vaja on.

Kuidas see sõda teie arvates lõppema peaks?

Venemaa lahkumisega Ukrainast ja Ukraina täieliku territoriaalse terviklikkuse taastamisega.

Saksamaa on olnud äärmiselt sõltuv Venemaa energiast. Nüüd kardetakse Saksamaal, et Hiinast võib saada uus sõltuvus. Roheline partei on olnud vastu näiteks osaluse müügile Hamburgi sadamas. Miks te peate seda ohtlikuks?

Me näeme, mis juhtub, kui sõltutakse diktatuurirežiimidest. Näha on, et nad kasutavad kõiki sõltuvusi relvana, kui see on nende huvides. Me oleme teinud Saksamaa poliitikas minevikus kohtutavaid vigu Venemaa suhtes. Ja kui ma ütlen, et meie, siis ma pean silmas Saksamaad. Meie roheliste parteis oleme alati hoiatanud, et Nord Stream on halb mõte geopoliitiliselt ja energiapoliitikas. Me ei tohi Hiina suhtes samu vigu korrata. See on keeruline teema. Globaliseerunud maailmas peame me mõnedel teemadel Hiinaga koostööd tegema, aga me ei tohi end taas diktatuurirežiimidest sõltuvusse seada. Me näeme, et Hiina kasutab seda ära, me nägime, et Hiina kasutas seda Leedus ja teistes riikides samuti. Me peame lõpetama sõltuvuse neist riikidest, eriti kõiges, mis puudutab kriitilise tähtsusega taristut. Transporditaristu on üks selline.

Energiakriisist rääkides, siis tuled Berliinis põlevad, ettevõtted töötavad, gaasihoidlad on 100 protsenti täis. Näib, et kriisi ja muresid ei ole või ma eksin?

See on küsimus, millega see valitsus on väga palju tööd teinud viimastel kuudel. Me olime äärmiselt sõltuvad, kui me valitsusse asusime. Meie energiaminister Robert Habeck on veetnud tunde ja öid sellega tegeldes ja kogu ministeerium on tohutult pingutanud, et suurendada meie sõltumatust Venemaast ja vabastada meid Venemaa ohtudest ja energiasõjast. Sellel raskel tööl on olnud tulemusi.

Aga me peame edasi liikuma, et oma majandust kindlustada ja anda inimestele ka sotsiaalne turvatunne. Tõusvad hinnad on probleemiks ka haavatavamatele inimestele Saksamaal. Selleks, et olla Ukrainaga solidaarne ja seista vastu Venemaale, peab olema Saksamaal tagatud sotsiaalne turvalisus ja toimiv majandus. Me tegutseme selle nimel.

Euroopas on mitmed riigid rahulolematud sellega, et Saksamaa toetab oma ettevõtteid ja inimesi nii heldelt, et teiste riikide ettevõtted jäävad konkurentsist kõrvale. Kas selles küsimuses peaks olema Euroopa lahendus?

Jaa, see on tähtis. Euroopa solidaarsus on oluline, Euroopa on lahendus vastasseisus diktatuurirežiimidega. Aga ma pean siiski väga-väga oluliseks tagada Saksamaa toetus Ukrainale ka majanduse ja sotsiaalse stabiilsuse kaudu.

Bundestagis arutatakse seadust, mis keelaks sõjakuritegude ja genotsiidi õigustamise. Mida see tähendab? Kas Venemaad toetavaid meeleavaldusi enam Brandenburgi värava juures korraldada ei tohi?

Demokraatias on sõnavabadus oluline. On samuti endiselt täiesti seaduslik Venemaad toetada, aga ei ole lubatud mingil kujul toetada sõjakuritegusid. Samas oleme meie demokraatlike riikidena Vene propaganda sihikul, millega Venemaa püüab meid destabiliseerida. See ei ole ainult Saksamaa probleem, vaid kõikjal demokraatlikes riikides. Ma olen ka Saksamaa delegatsiooni juht OSCE juures ja suvel Birminghami kohtumisel toodi välja, et kõikides Euroopa demokraatlikes riikides ründab Venemaa propagandaga ja organiseeritud kampaaniatega, et riike destabiliseerida. Me näeme seda ka Saksamaal. Peavad olema vajalikud vahendid, et jääda tugevaks ja kaitsta demokraatiat selliste rünnakute eest.