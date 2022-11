Alexela tooks Paldiskisse FSRU, kuid gaasi vastuvõtmiseks ühendus puudub

"Kuna Soome Inkoo terminal pole endiselt valmis ning Eestile lubatud eelisligipääs puudub, oleme jätkanud võimaluste otsimist ise ujuvterminal rentida ja hakata gaasi juba detsembris torudesse laskma, seepärast tegime ka 11. novembril liitumistaotluse, millele saime eelmine nädal vastuse, et gaasi Paldiskisse lähiajal tuua ei saa," ütles Infortari tegevjuht Martti Talgre.

Talgre sõnul saab laev kai ääres silduda, kuid gaasi pole võimalik torudesse lasta, kuna Elering on jätnud laadimisvarre kas tellimata või pole see õigeks ajaks kohale jõudnud. "Piltlikult öeldes – tankla on valmis, aga tankurit pole, ükski tanker aga tankurita tanklasse ei tule," sõnas Talgre.

Laeva kai äärde toomiseks vajab ettevõte kindlat kuupäeva, mil tekib ujuvterminali ühendamise suutlikkus, kuid Elering ei ole seda täpsustanud.

Elering: puuduva ühenduse hankimine ei olnud algse kokkuleppe osa

Eleringi teatel pidi ettevõte ehitama gaasiühenduse kompressorjaamast kaini ja gaasiseadmed kuni kaipealse ujuvterminali ühenduskäpani. Inkoosse suunduval alusel on aga ühenduskäpp laeva küljes, Alexela ja Infortari plaanitav laev nõuaks selle eraldi hankimist, mis ei olnud algse kokkuleppe osa.

"Eleringi ülesanne on algusest peale olnud ehitada toruühendus gaasikompressorjaamast kuni Marine Loading Armini, ehk mainitud ühendusseadmeni. Elering on ehitanud gaasitaristut vastavalt Soome ettevõtte FSRU Oy liitumistaotlusele ja nende esitatud parameetritele. Mainitud ühendusseade on osa terminalist, mis on taasgaasistamislaevaga komplektis, kuna need ei ole universaalsed, vaid võivad olla laevadel erinevad," ütles Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa.

Alexela nõukogu esimehe Marti Hääle sõnul on puuduv osa standardne ja sobib mitmetele taasgaasistamisalustele ning selle olemasolu eest peaks hoolitsema Elering.

"Nii sai kevadel tööülesanded jaotatud, et Alexela ja Infortar tegelevad sadama poolega ja Elering tegeleb gaasitaristuga. Gaasitaristu osaks on kõik see, mis ühendab laeva olemasoleva gaasivõrguga," ütles Hääl.

Paldiski LNG terminal koosneb kolmest osast – sadamast, Eleringi toruühendusest Balticconnectoriga ja laevast. Alexela ja Infortar vastutavad kai ja sadamarajatiste valmimise eest ning andsid töö ennetähtaegselt kuu aega tagasi Eleringile üle.

Kava kohaselt peaks Elering lõpetama LNG vastuvõtmist võimaldava infrastruktuuri ehitamise novembri lõpuks.

Valitsus andis tänavu 31. märtsil majandusministeeriumile ülesande rajada käesolevaks sügiseks LNG vastuvõtuvõime. Kai ehitust alustati mai alguses.