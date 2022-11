Läänemets ei võta peaministri kõnesid vastu

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles, et peaministri vastuseis väljapakutud politsei- ja piirivalveameti juhikandidaadile sunnib teda uut kandidaati välja pakkuma. Peaminister Kaja Kallas aga kurtis, et Läänemets ei vasta tema kõnedele.

"Kuna peaminister ütles eelmine nädal avalikult, et minu valitud kandidaati ta ei toeta, siis eks ta nii on, et pakun uue," märkis siseminister Lauri Läänemets (SDE) Delfile.

"Koalitsiooni sees peab toetus olema. Järgmiseks nädalaks teen uue pakkumise," lisas ta.

Seni on Läänemets pakkunud valitsusele Veiko Kommusaare kandidatuuri, millest ta nüüd loobub.

Läänemets sõnas, et kaalub olemasolevaid kandidaate – praegusi politsei- ja piirivalveameti (PPA) asedirektoreid Egert Belitševi ja Krista Aasa –, ent hoiab silma peal ka uutel võimalikel nimedel. "Eestis on päris mitu väga head inimest, kes võiks seda asutust juhtida," ütles ta. Olemasolevatel kandidaatidel on tema sõnutsi võimalus politsei- ja piirivalveameti juhiks saada suur.

Kaja Kallas ütles teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Läänemets ei ole veel uut kandidaati välja pakkunud ning edusamme PPA uue juhi leidmisel ei ole.

"Siseminister ei ole tulnud uue kandidaadiga. Vähemalt nii ta mulle ütles, et alustab puhtalt lehelt, kuigi minu arvates kõik kandidaadid on ju täiesti arvestatavad kandidaadid, aga eile näiteks ei olnud võimalik siseministrit tabada," kommenteeris Kallas.

Saatejuht Arp Müller küsis Kallaselt, kas tõesti siseminister ei võta peaministri kõnesid vastu.

"Jah, ju on kiired ajad," vastas Kallas. "Kui tema nõunik kuulab seda, siis äkki ta helistab mulle," lisas ta.

Mirko Ojakivi ütles, et on kuulnud uue võimaliku kandidaadina Kristian Jaani nime. "Kristian Jaani on minu meelest ka väga hea kandidaat ja väga tubli tegija. Aga praegu see pall on siseministri käes, kes peaks kandidaadiga tulema," ütles Kallas.