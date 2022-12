Belitšev: tavatööks PPA-s inimesi jagub, kriiside lahendamiseks on jõudu puudu

Belitšev ütles "Ringvaates", et võttis siseminister Lauri Läänemetsa ettepaneku asuda PPA juhiks vastu kindlustundega, sest kogu PPA meeskond teeb oma tööd südamega. "Sellepärast võtsin otsuse kindlalt vastu, teades, et mul on olemas meeskond, kellega teha ükskõik mida ja saavutada suuri asju."

Belitševi hinnangul ei ole PPA-s vaja teha olulisi muudatusi võrreldes sellega, kuidas on juhtinud asutust Elmar Vaher.

"Me pingutame tervikuna selle nimel, et Eestis oleks turvaline. Vaadates tagasi viimast kümmet aastat, kui Elmar Vaher on olnud PPA peadirektor, siis tegelikult viimased kolm aastat on olnud meil pidevad kriisid. Me oleme näidanud ametina, kuidas inimesed saavad hakkama kriisides, kuidas PPA saab hakkama kriisides, milline on PPA võime lahendada kriise. Ja tegelikult PPA usaldus rahva seas on väga kõrge. See tähendab seda, et tegelikult ei ole vajadust teha 180-kraadist pööret sellele laevale, mis on PPA kui suur riigiasutus," rääkis ta.

"Loomulikult me peame olema valmis kõigeks selleks, mis tuleb ees, peame olema valmis neiks kriisideks, mis võivad ees oodata. Ja me peame toime tulema paljude probleemidega, mis ees seisavad, näiteks personaliküsimustega," lisas ta.

Belitšev selgitas, et PPA-s jagub inimesi, kellega tulla toime asutuse igapäevaste ülesannete täitmiseks. Suurte kriiside lahendamiseks jääb aga jõudu puudu. Belitševi sõnul on PPA-l pidev palgasurve ning madala palga tõttu meelitavad teised valdkonnad politseist inimesi endale üle.

Belitševi hinnangul aitaks selles vabatahtlike ehk näiteks abipolitseinike ja vabatahtlike merepäästjate senisest suurem kaasamine. "Kas või Ukraina kriisi vaates on Eesti inimesed näidanud, et ta tahab aidata, panustada riigi heaolusse. Meie ülesanne on anda neile inimestele see võimalus ja leida igale inimesele selles süsteemis koht, kus ta saaks panustada, et Eesti riik oleks turvaline," ütles ta.

Kriiside lahendamist peab Belitšev PPA juhi üheks suuremaks väljakutseks. "Me teame tänast julgeolekuolukorda maailmas ja oleks naiivne loota, et see kõik laheneb väga kiiresti. Me peame arvestama, et selliseid asju juhtub veel ja pingeline olukord jätkub. See on see, millega me peame tegelema," ütles ta.