Läänemets: senist usaldust meil valitsuses ei ole

Läänemets ütles, et tegi juba koalitsiooniläbirääkimistel ettepaneku investeerida Eesti väikelinnadesse ja maapiirkondadesse. Tema sõnul ei oodanud ta, et tema ettepanekute jaoks mõeldud raha siseministeeriumi eelarvesse tõstetakse.

"Me leppisime kokku, et teeme ettepanekud, kuidas Eesti elu erinevates maapiirkondades edendada ja aidata. Seal oli väga olulisi ettepanekuid ja mul on kahju, et see selliselt, suhteliselt läbimõtlematult maha kriipsutati. Näiteks praegu on oht, et Hiiumaa Vaba kool järgmisel aastal lõpetab tegevuse, sest ka nende tegevustoetus tõmmati maha," rääkis ta.

Läänemets tunnistas, et raha jagamine koolide ja lasteaedade ehitamiseks ja remondiks siseministeeriumi eelarvest ei ole õige.

"Ma olen riigikontrolör (Janar Holmiga) nõus ja enne riigikontrolöri tähelepanekut ja ka pärast rääkisin rahanduskomisjoni liikmetele, tegelikult valitsuses ka, et ärme hoia seda raha siseministeeriumi real, kuhu ta tõsteti, kuna riigihalduse minister, kelle ülesanne regionaalarenguga tegeleda on, arvas, et tema nende küsimustega tegeleda ei taha. Nad jäid sinna, jah," ütles Läänemets.

"Jah, kukkus halvasti välja. Ja minule võib süüks panna, et sotsiaaldemokraadid ei tee seda kuskil salaja. Me ei ole seda ridade vahele ära peitnud, vaid ütlesime algusest peale, et tahame neid ettepanekuid teha. Tegime need ettepanekud, et need oleks kõigile nähtavad, kõik saaks öelda, kas neile see sobib või mitte, aga põhimõte, et ärme jäta nii raskes olukorras inimesi ja lapsi üksi, on oluline," rääkis ta.

Siseminister tõdes, et koalitsioonis on segaduse tõttu usaldus vähenenud. Koalitsiooni see tema sõnul aga ei lõhu.

"Selles kriisiolukorras tulime valitsusse teadmisega, et tahame Eesti inimesi, riiki aidata ja me niisama kergelt koalitsioonist minema ei hakka. See meie eesmärk ei ole," ütles ta.

"Oluline on õppetund, et see usaldus, mis varem meil oli omavahel, seda kindlasti ei ole. Aga see ei tähenda seda, et ei ole võimalik valitsuses koos edasi tegutseda. Sotsiaaldemokraadid teavad, et järgmisel korral me peame n-ö algusest peale olema nõudlikumad. Aga me ei loobu kunagi sellest, et regionaalarengusse panustada."

Läänemetsa sõnul ei olnud koalitsioonipartneritele Reformierakonnale ja Isamaale üllatus, et siseministeeriumi eelarvereale koolide ja lasteaedade toetused tulevad.

"Kaks kuud enne seda mõlemad koalitsioonipartnerid teadsid neid küsimusi ja meie ettepanekuid. Seda, et viimasel hetkel öeldi, et selline üllatus on... No ei olnud üllatus," kommenteeris ta.

Läänemets rõhutas, et selle raha jagamine oleks pidanud olema riigihalduse ministri vastutusalas.

"See käib nii, et see peaks olema riigihalduse ministri vastutusalas. See oleks õige koht olnud, see oli meie ettepanek. Lootsime, et seda tehakse lõpuks – kui see valitsuses heakskiitu ei leidnud või tahet kaasa mõelda ei leidnud, et seda tehakse siis riigikogus komisjonis. No ei tehtud. Kahju sellest," rääkis siseminister.

"Muudatusettepanekud läksid riigikokku. Meie ülesanne oli ära näidata, kuhu ja mis investeeringut soovime teha, et jääda jätkuvalt ausaks, me ei peida neid ridade vahele ära nagu mõni on läbi aegade teinud. Ja rahanduskomisjonil oli võimalus tõsta neid siis. Rahanduskomisjonis mindi nii hoogu, et tõmmati maha investeeringud siseministeeriumi IT-arendustesse, võeti ära võimalus vabatahtlike komandosid ehitada. Õnneks vigade parandusega saime selle lahendatud," selgitas ta.

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas teisipäeval, et siseministeeriumi eelarvereal esitatud 6,2 miljonit eurot lasteaedade ja koolide ehitamiseks ja remondiks suunatakse tagasi ministeeriumile, kes saab neid ise valdkonna MTÜ-de ja sihtasutuste toetamiseks kasutada.

"Sellest on kahju, et Eesti lapsi me enam toetada ei saa, see otsus tehti ära. Aga see raha on alles, ta jäi sinna, kus ta ei oleks pidanud olema. Me ei olnud planeerinud, et see on siseministeeriumi eelarves lõpuni. Nüüd ta on ja nüüd ma pean hakkama seda sisustama siseministrina. Ja loomulikult me paneme selle siseturvalisusesse, kindlasti vabatahtlike komandohoonete ehitamiseks ja kodanikuühiskonna arengu toetamiseks ja selle loogikaga, et see raha jõuaks suurlinnadest väljapoole," ütles Läänemets.

Esmaspäeval võttis riigikogu rahanduskomisjon maha riigieelarvesse esitatud investeeringuettepanekutest siseministeeriumi investeeringud koolidele ja lasteaedadele, sest komisjoni hinnangul ei peaks siseministeerium tegelema investeeringutega väljaspoole oma vastutusala.

Siseministeeriumi eelarvereal olid rahaeraldised näiteks Kastre valla lasteaiale (700 000 eurot), Tabivere lasteaia rekonstrueerimiseks (700 000), Värska gümnaasiumi ehituseks (700 000). Lisaks olid investeeringute nimekirjas miljon eurot Narva Kraavi tänava lasteaia ehituseks, 500 000 eurot Tartu Maarja kooli ehitustöödeks, 100 000 eurot Risti põhikooli ehitustöödeks, lisaks väiksemaid summasid erinevatele haridusasutustele.

Läänemets on öelnud, et lasteaiaehituseks mõeldud raha pani siseministeeriumi eelarvereale eelmine rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond). Pentus-Rosimannus tunnistas, et koalitsioonikõnelustel Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SDE) lepiti kokku arvestada riigieelarves sotside soovi eraldada piirkondade arengu ja kodanikuühiskonna toetuseks rohkem raha