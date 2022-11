Eksperdid soovitavad Eesti kõrgkoolidele õppemaksu, minister seda ei poolda

Parandamaks kõrghariduse rahastamist võiksid Eesti üliõpilased tulevikus hakata maksma õppemaksu, soovitab värskes analüüsis valitsuse teadus- ja arendusnõukogu kõrghariduse kestlikkuse töörühm. See tähendab, et tudengid võiksid maksta oma õpingute eest 1000 kuni 1500 eurot aastas.

"Me räägime sellest, et tudengil tekiks omavastutus, aktiivsem ja tihedam suhe ülikooliga. See ei ole meede selleks, et saada uut raha. See on meede, et nominaalajaga lõpetajaid oleks rohkem. Et riik saaks läbi õppemaksuvabastuse soodustada tudengite liikumist riigile olulistele erialadele," ütles kõrghariduse kestlikkuse töörühma juht Marek Tamm.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ütles, et kõige olulisem peaks olema üliõpilaste stipendiumite ja toetuste süsteemi kohandamine. See on tema sõnul esmatingimus, et saaks muude rahastusmeetmetega edasi minna. Õppetasu ta imevitsaks ei pea.

"See väga väike osalus võib distsiplineerida, see võib ilmselt suunata neid õppureid rohkem läbi mõtlema oma valitud eriala, et miks just sinna, aga suures plaanis see ei pruugi meid väga palju aidata kõrghariduse süsteemi rahastamise vajaduste rahuldamisel," kommenteeris Asser.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles, et kõrghariduse rahastamise mudelit ei ole vaja üldises plaanis muuta ja üldise õppemaksu kehtestamist ta ei toeta.

Samas on haridusministeerium esitamas valitsusele eelnõu, milles pikendab aega, mil saab jälle teist kõrgharidust tasuta omandada. Kui praegu peab ootama kolm nominaalaega, mis magistriastmes tähendab kuut aastat, siis edaspidi tuleks uue tasuta hariduse omandamiseks oodata kümme aastat.

"See on sellepärast, et inimesed planeeriksid paremini oma tegevusi ja tõepoolest realiseeriksid vahepeal töökohtadel oma saadud haridust. Sellises põhiõppevormis õppida korduvalt tasuta ei ole võib-olla nii avalikkuse huvides. Ja siin ma ei usu, et see ülikoolide eelarvesse raha juurde toob," ütles Lukas.