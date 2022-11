Moskva-vastased sanktsioonid töötavad ja räsivad aeglaselt Vene majandust

Sanktsioonid mõjutavad Peterburis asuva kiirabifirma Coris tegevust. Kallimaks on läinud seadmed, autod, puudus on varuosadest. Mõned firma töötajad mobiliseeriti sõjaväkke, vahendas Yle.

"Me jätkame oma tööd. Keskpikas perspektiivis, kui olukord ei muutu, läheb kõik veelgi keerulisemaks," ütles Corise juht.

"Meil on autosid, mis vajavad varuosi. Müüjad pole suutnud tähtaegadest kinni pidada. Kulusid on nüüd rohkem ja tulusid vähem. Me ei saa teenuste hinda tõsta, turusituatsioon ei võimalda seda teha," lisas Corise juht.

Venemaa majandus peaks sel aastal kahanema umbes viis protsenti. Langus peaks jätkuma ka järgmisel aastal.

"Sanktsioonidel on tõsine mõju. Kuid see ei vii selleni, et kõik variseb kokku," ütles Moskvas tegutsev majandusteadlane Nikolai Kulbaka.

Sanktsioonide tõttu kasvavad Venemaa tootmiskulud ja inimestel jääb kätte vähem raha. Venemaa ettevõtted ja inimesed on aga kriisidega harjunud. Kulbaka sõnul mõjutab praegune kriis riiki veel pikka aega.

"Majandus jätkab langemist, kuid oma suuruse tõttu toimub see aeglaselt. Suur laev upub aeglaselt," ütles Kulbaka.

"Venemaa majandus moodustab maailma majandusest 2-2,5 protsenti, varsti on see vaid 1,5 protsenti," lisas Kulbaka

Kulbaka sõnul on Venemaa keskklassil praegu kaks võimalust, kas riigist lahkuda või jääda vaeseks. Seetõttu suureneb riigis varanduslik ebavõrdsus veelgi.